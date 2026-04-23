García Salas, de la Plataforma Suroeste Ibérico: "Decir dónde va a parar el AVE ahora es imposible y una arrogancia"

La adjudicación de un nuevo estudio de mercado para la línea de alta velocidad Madrid-Lisboa ha reavivado la polémica sobre el futuro de la infraestructura. Mientras el diputado socialista César Ramos garantiza las paradas en las principales ciudades extremeñas, el portavoz de la plataforma Suroeste Ibérico en Red, Antonio García Salas, califica estas afirmaciones de "arrogancia" y advierte de que la incertidumbre y los retrasos hacen "prácticamente imposible" saber dónde pararán los trenes.

Garantía política frente a la incertidumbre técnica

El diputado socialista por Cáceres, César Ramos, ha asegurado a través de su página web que "los trenes que vayan de Madrid a Lisboa o viceversa por la línea de alta velocidad tendrán parada en Navalmoral de la Mata, en Plasencia, en Cáceres, en Mérida y en Badajoz". Ramos ha intentado disipar la "incertidumbre" mediática, argumentando que el nuevo estudio es un trámite obligatorio por los fondos europeos que "no tiene nada que ver con las paradas", ya que esa es una decisión que corresponde a los operadores ferroviarios.

Frente a este mensaje de tranquilidad, la respuesta de Antonio García Salas ha sido contundente. El portavoz de la plataforma ciudadana sostiene que se está construyendo "una infraestructura de alta velocidad entre Madrid y Lisboa con muchas incertidumbres aún, pues hay retrasos y falta de toma de decisiones y sobre todo mucha falta de información". Por ello, insiste en que "decir dónde va a parar ahora es prácticamente imposible. Sería una arrogancia dijera quien lo dijera".

Sería una arrogancia dijera quien lo dijera" Antonio García Salas Portavoz de la plataforma Suroeste Ibérico en Red

García Salas pone el foco en un problema concreto: la estación de Mérida. Según explica, todavía no se ha hecho pública la decisión sobre si se construirá una nueva estación "en línea", lo que considera que "sería lógico". De no ser así, advierte, "parar en Mérida sería obligatorio tener que entrar y perder 15-20 minutos", un factor que "dificultará que muchos operadores entren en Mérida". El experto lamenta que, de momento, "no se sabe nada" sobre esta decisión clave.

Un estudio que agrava los retrasos

El origen de la controversia es la adjudicación por 1,17 millones de euros de un estudio de mercado y análisis funcional a la UTE formada por WSP, MCRIT y Trentmo. Este equipo dispone de dos años para definir aspectos clave como los baipás de Badajoz y Cáceres, la migración al ancho internacional o si la línea será mixta para viajeros y mercancías, con el objetivo de cumplir la meta de la UE: un viaje de tres horas en 2034.

Mientras el debate sobre los plazos y las paradas continúa, la realidad ferroviaria extremeña sigue marcada por la provisionalidad. Adif ha confirmado el cierre durante dos semanas de la línea que conecta Extremadura con Sevilla por obras de modernización, obligando a Renfe a establecer un plan de transporte alternativo por carretera.