Francisco Javier Fragoso presenta su renuncia a su acta de concejal del PP

El exalcalde de Badajoz Francisco Javier Fragoso, ha presentado este lunes la renuncia a su acta de concejal del PP en el Ayuntamiento de la capital pacense en el pleno ordinario celebrado este lunes, y en el que ha admitido que lo hace "no sin una profunda tristeza", pero "con el convencimiento de lo que es mejor".

Una renuncia que presenta Fragoso al considerar que esta nueva etapa del Ayuntamiento de Badajoz, con Ignacio Gragera, de Ciudadanos, como alcalde de la ciudad tras ser proclamado este pasado sábado, debe comenzar sin su presencia.

Y es que, según ha señalado, "podría caber el peligro", de que "distorsionara la gestión o pudiera ser la excusa para la constante comparación o posibles controversias en la toma de decisiones", y que llega después de haber presentado el pasado día 15 su dimisión como alcalde, que ha ostentado durante ocho años.

Cabe recordar que la dimisión de Fragoso como alcalde de Badajoz se produjo en cumplimiento del acuerdo de gobierno suscrito tras las elecciones municipales de 2019 entre Partido Popular y Ciudadanos, que incluía la alternancia en la Alcaldía a los dos años de legislatura.

"No les quepa la menor duda de que me quedaría si estuviera convencido de que mi presencia en el consistorio pudiera aportar más beneficios a la ciudad que posibles riesgos e incertidumbres", ha incidido Francisco Javier Fragoso en su última intervención ante el pleno, en el que ha estado sentado en la bancada del PP, junto con que la experiencia en la vida ha demostrado que, en este tipo de situaciones, "solo pueden generar conflictos" que "no" está "dispuesto a promover o protagonizar".

PALABRAS DE FRAGOSO

Incorporado como punto de urgencia, el pleno de la corporación ha tomado conocimiento de la dimisión de Fragoso como concejal según ha solicitado él mismo para que se incorporase como un último punto "diferenciado para evitar las dudas jurídicas sobre la misma toma en consideración".

Tras ello, ha leído unas palabras en las que, visiblemente emocionado, ha señalado que tras 26 años dedicado a la política municipal y al servicio a los ciudadanos "con el honor" de haber sido concejal y en los últimos ocho años alcalde de su ciudad, y después de los últimos acontecimientos derivados de los pactos de gobierno con su dimisión como regidor y la elección de quien habrá de sustituirle para el resto de la legislatura, presenta su dimisión como concejal del Ayuntamiento de Badajoz.

Según ha remarcado, han sido "años de intensa dedicación a la ciudad" y "cómo lógico en tan largo espacio de tiempo con una suma de errores y de aciertos" en sus decisiones, "siempre inspiradas por un profundo amor hacia Badajoz", de manera que desde esa perspectiva este lunes "no sin una profunda tristeza, pero con el convencimiento de lo que es mejor" toma la decisión de abandonar lo que es su responsabilidad como concejal.

En ese sentido, ha señalado que con la toma de posesión del nuevo alcalde el pasado sábado, se abrió una nueva etapa en la ciudad, dado que, aunque "no hubo un cambio en el equipo de gobierno" sí lo hubo en la figura del alcalde, tras lo cual ha considerado que esta etapa debe comenzar sin su presencia en el ayuntamiento, "pues podría caber el peligro de que la misma, es decir del que ha sido alcalde durante los últimos ocho años, distorsionara la gestión o pudiera ser la excusa para la constante comparación o posibles controversias en la toma de decisiones".

Por último, Francisco Javier Fragoso ha deseado tanto al equipo de gobierno como a toda la corporación municipal los "mayores éxitos" para la ciudad y "evidentemente lo mejor en el ámbito personal", y ha dedicado sus últimas palabras al agradecimiento a todos los trabajadores de la casa "por su implicación y lealtad a la ciudad" puesto que son los "verdaderos protagonistas de los cambios surgidos en los últimos años".

Igualmente, el exalcalde ha agradecido a los ciudadanos por haberle permitido "vivir un sueño como éste" que "jamás" pudo "imaginar" y se ha comprometido a colaborar, desde el lugar en el que en cada momento esté, a lo que pueda ser "útil" a "nuestra querida ciudad".

"Gracias a todos, gracias a Badajoz", ha concluido Fragoso, que ha abandonado el salón de plenos con el aplauso de parte de la corporación y tras dar la mano tanto al portavoz del PSOE, Ricardo Cabezas, como a la de Unidas Podemos, Érika Cadenas.

AGRADECIMIENTO DE GRAGERA

Seguidamente, el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, se ha dirigido a Fragoso, al que ha reiterado su "agradecimiento personal por todo el servicio público y por todos los años de dedicación a la ciudad de Badajoz que ha mostrado", y le ha deseado "lo mejor no solo en lo personal, sino también en lo profesional".

Asimismo, ha destacado que su "capacidad intelectual, técnica y política está más que sobrada" y que, "por tanto", augura que "le irá muy bien en los retos que afronte", a la vez que ha insistido en darle las gracias por estos dos años de gobierno "difícil compartido" y "por todo lo que en parte obviamente" también le ha "mostrado".

Recordar que, tras la renuncia de Fragoso, el siguiente en la lista electoral del PP es Francisco Javier Gutiérrez Jaramillo, quien ya fuera concejal en las dos anteriores legislaturas en el ayuntamiento.