Fragoso asegura que se han encontrado con "un desastre organizativo" en el reparto de comida

"Quiero agradecer el trabajo del personal de Protección Civil, Vías y Obras, Jardines, FMD, Juventud, Formación y Empleo, Servicios Sociales y todos aquellos que han participado en el dispositivo de reparto de comida a los niños. Todos han estado a la altura de las circunstancias a pesar del DESATRE organizativo de la Consejería de Educación: no tenían a los catering coordinados".

Es la respuesta del Alcalde de Badajoz tras las críticas vertidas por la Consejería de Educación a través de la página oficial de la Junta de Extremadura:

"Desde la Consejería de Educación y Empleo lamentamos que una de las ciudades donde mayor necesidad hay de este servicio, con más de 700 niños y niñas beneficiarios, haya sido la que más tarde haya empezado a hacer el reparto de esta comida, tan necesaria para las familias más vulnerables. Así se lo hizo saber la propia consejería a las familias este pasado sábado, a las que trasladó la comunicación del Ayuntamiento de que hasta hoy lunes no iban a empezar a recibir la comida", dice el comunicado.

Esto ha provocado la reacción del edil pacenses que, a través de sus redes sociales, ha contestado a la Consejería: "DESATRE organizativo de la Consejería de Educación: no tenían a los catering coordinados (uno cocina hoy solo y otro hoy y el miércoles), muchas direcciones están mal, incluso más de treinta no son ni de Badajoz, no han identificado alumnos con menús de celiacos, alergias... es decir, nada de su trabajo bien hecho. Después de tener a los niños 3 semanas sin alimentación deberían de tomarse esto más en serio y no cargarlo con quienes sin tener que ver en esto, les estamos ayudando a hacer su trabajo. Ahora resulta que la culpa es nuestra. A la ayuda responden a pedradas. Muy cansado de estas actitudes!!! Y encima hay que aguantar falsa acusaciones de estos inútiles", escribía Fragoso.