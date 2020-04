Fefi Gil, de Entrín Bajo: “Estoy muy contenta por participar en el estudio de seroprevalencia”

Fefi Gil vive en Entrín Bajo, una pequeña localidad de la provincia de Badajoz de poco más de 500 habitantes. Fefi es, junto a su marido y a su hijo de 38 años, tres de las 3.200 personas elegidas al azar que forman parte del estudio de seroprevalencia que se llevará a cabo en Extremadura de un total de 1.320 hogares. . En los micrófonos de COPE Fefi Gil ha mostrado su alegría por ser una de las participantes “a mi me gusta porque así me dicen si he pasado el virus, si soy inmune...porque no lo sé. Aquí en mi casa no hemos estado ninguno constipados ni nada. En cuanto lo supe llamé a la familia por teléfono y se lo comuniqué y muy contenta. Mi hijo lo tengo viviendo en Pamplona y también se lo comuniqué y está muy contento”.

A nivel nacional participan 90.000 personas de 36.000 hogares. Ayer, el consejero de sanidad José María Vergeles destacaba que la información que se va a obtener será clave para la época en la que estamos todavía combatiendo la pandemia. Clave para poder afrontar de una mejor forma la desescalada, ha dicho, dado que la información que aporta de forma directa es muy importante, mientras que de forma indirecta va a decir cómo ha circulado el virus en la región.

Fefi nos ha explicado que la llamada la recibió ayer de su centro de salud. “ Me comentaron que dentro de unos días, nos harían la prueba. Entonces sería un pinchacito en el dedo, como la prueba del azúcar, y un análisis de sangre. También me dijo que nos llamarían para preguntarnos por la vivienda, como era, los metros cuadrados y las habitaciones que tenía”.

El estudio consiste, como dice Fefi, en responder a un cuestionario en el que incluso preguntan por su vivienda, en un test rápido de anticuerpos en sangre con el que se sabrá si la persona ha estado infectada, pudiéndose realizar en el propio domicilio o en un centro de salud. Se realizará una segunda prueba de anticuerpos del suero (pinchazo en el brazo).

Se llevará a cabo en tres oleadas, con un tiempo entre ellas de 21 días , para ver «la evolución dinámica de la enfermedad. Test que darán información muy valiosa, como ayudar a conocer qué parte de la población ha superado la enfermedad y cual es susceptible de ser contagiada.