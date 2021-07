No, Extremadura no ha vuelto a imponer la mascarilla en exteriores

Muchos lo hemos recibido esta mañana, quizás acompañado de una frase "Un pasito trás" y aunque la situación no es muy halagüeña, no es cierto. No, no se ha vuelto a imponer la mascarilla en Extremadura. Es un comunicado que corresponde a la campaña del año pasado para imponer la mascarilla como abligatoria en exteriores.

Pero si uno se fija, el comunicado dic literalmente "a partir del sábado 11 de Julio" cuando este próximo 11 de Julio será domingo. Es lqa forma más sencilla de darse cuenta. Es un bulo y nada tiene que ver con la información.