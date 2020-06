Extremadura registra dos contagios en las últimas 24 horas y ningún fallecido

Extremadura ha notificado 2 nuevos contagios confirmados por PCR en las áreas de salud de Navalmoral de la Mata y de Plasencia. El informe diario de la Dirección General de Salud Pública registra 141 casos sospechosos y se han descartado 145. No ha habido nuevos fallecimientos. En los hospitales extremeños se encuentran ingresados 16 pacientes, ningún infectado en UCI. Se han dado 23 altas en el día, lo que eleva a 3.880 los pacientes curados.

DATOS POR ÁREAS



El Área de Salud de Badajoz notifica 42 nuevos casos sospechosos. Ha descartado 27. Tiene 2 pacientes hospitalizados. Se han curado 467 pacientes. Desde el comienzo de la pandemia han fallecido 37 personas.

Por su parte, el Área de Salud de Cáceres ha registrado 33 casos sospechosos en las últimas 24 horas. Ha descartado 35. Acumula un total de 269 fallecidos durante la pandemia. Hay 8 pacientes hospitalizados. Registra 1.642 pacientes que ya se han curado

El Área de Salud de Mérida detecta en el día 12 casos sospechosos. Ha descartado 14. Tiene 4 pacientes hospitalizados. Registra 32 víctimas mortales. Se han curado 375 pacientes.

El Área de Salud de Plasencia ha notificado 22 casos sospechosos. Ha descartado 19. Ha notificado un caso positivo confirmado. Tiene un paciente ingresado. Registra un total de 73 víctimas mortales desde el inicio de la pandemia. Hay 542 pacientes que se han curado.

El Área de Salud de Don Benito-Villanueva de la Serena registra 13 nuevos casos sospechosos en el día. Ha descartado 22. No tiene pacientes ingresados por covid. Han fallecido 21 personas a lo largo del periodo. Tiene 343 pacientes que se han curado.

El Área de Salud de Navalmoral de la Mata ha detectado en las últimas 24 horas 8 nuevos sospechosos. Ha descartado 9 y ha notificado 1 caso positivo, confirmado por PCR. Cuenta con un único paciente ingresado en el hospital y se han curado 274 personas. Registra un total de 53 víctimas mortales.

El Área de Salud de Coria ha notificado 8 casos sospechosos y ha descartado 7. No tiene pacientes Covid ingresados en el hospital y se han curado 191 personas. En el periodo de la pandemia se han producido 19 fallecimientos por coronavirus.

El Área de Salud de Llerena-Zafra ha notificado 3 casos sospechosos y ha descartado 12. No tiene pacientes infectados ingresados. Registra 46 personas que ya se han curado. Se han producido 5 víctimas mortales desde el comienzo de la pandemia.