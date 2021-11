Un estudio demuestra que la pasión por el fútbol empieza antes de nacer

Cada vez más embarazadas se comunican con su bebé en gestación a través del altavoz vaginal Babypod. Ante esta tendencia, Institut Marquès ha investigado las reacciones de los fetos a los diferentes tipos de voces y de música para descubrir cuáles consiguen una mayor estimulación. Muchas de las mujeres que participan en estos estudios a través de una ecografía musical 4D, junto con sus parejas, pedían saber la respuesta al himno futbolístico del club de sus amores.



Este aluvión de solicitudes llevó a Institut Marquès a realizar un estudio científico para saber cómo responden los futuros bebés cuando oyen un himno de fútbol en el interior del vientre de su madre, que actualmente continúa en marcha para ampliar los primeros resultados obtenidos. A través de la web www.madresfutboleras.es se apuntaron y colaboran cientos de mujeres de entre 20 y 30 semanas de gestación.



Resultados del estudio



Los especialistas han observado que el 85% de los fetos se activan; el 60% realizan movimientos de la boca y de la lengua y el 8% reaccionan con una protrusión de la lengua (este movimiento de sacar la lengua es el signo de la máxima respuesta conocida).



La conclusión más clara, según el estudio de Institut Marquès, es que los himnos futbolísticos, en comparación con otros estilos musicales, estimulan la comunicación en el feto, pero en menor grado que la música clásica y la tradicional. Responden de similar manera que con la audición de música moderna.

Si comparamos los resultados con la tabla de reacción fetal a la música elaborada por Institut Marquès en su estudio Expresión facial fetal en respuesta a la emisión intravaginal, vemos que los índices de respuesta de los himnos futbolísticos son similares a los obtenidos por piezas célebres de pop-rock (“Pedacitos de ti”, de Antonio Orozco, “Mna Na hEireann”, de Sharon Corr, o “Too much heaven”, de los Bee Gees). En cambio, a modo de ejemplo, la respuesta a la Serenata 525 de Mozart induce movimientos boca-lengua en el 91% de los bebés en gestación, y en el 73% provoca movimientos característicos de protrusión de la lengua.



El estilo musical que provocó que un porcentaje más alto de fetos moviera la boca fue la música clásica (84%), seguido de la tradicional (79%), situando el pop-rock en tercer lugar (59%). En cuanto a los fetos que sacaron la lengua (protrusión), de nuevo la música clásica fue el estilo que consiguió un porcentaje más elevado (35%), por delante de la tradicional (20%) y el pop-rock (15%).



Según el Dr. Àlex García-Faura, Director Científico de Institut Marquès “hemos visto que las melodías que más estimulan a los bebés son la música clásica y las canciones tradicionales, las que se han trasmitido de padres a hijos durante generaciones. Lo hemos confirmado viendo cómo se despiertan, mueven la boca, sacan la lengua… Es muy poco habitual que movimientos como estos se produzcan de forma espontánea, y solo un 3-5% de los fetos lo hacen sin estímulo alguno”.



Los bebés responden igual a todos los himnos



No se hallaron diferencias estadísticamente significativas entre los 15 himnos estudiados. Es decir, las reacciones son prácticamente iguales cuando los futuros bebés oyen el himno del Barça o el del Real Madrid, por ejemplo. Las voluntarias que colaboraron en el estudio eligieron el himno que le querían poner a su hijo. Así pues, entre los equipos nacionales, se han estudiado las ecografías hechas con el himno del FC Barcelona, Español, Real Madrid, Atlético de Madrid, Girona, Valencia, Atlético de Bilbao, Betis, Granada y Sevilla. También se han probado las reacciones de los fetos con el himno del Bayer de Munich, Liverpool, Roma, Milán y el París Sant Germain. En este LINK se pueden apreciar las reacciones de los fetos a cada himno.



¿Cómo responde el feto a la estimulación musical?



Hasta ahora, Institut Marquès ha demostrado que los bebés en gestación sólo oyen si los sonidos les llegan desde el interior de la vagina. De la misma manera que nosotros no podemos oír lo que pasa dentro del útero, ellos no pueden oír lo que pasa fuera, pues los tejidos blandos absorben y dispersan el sonido. La Directora de Institut Marquès, la Dra. Marisa López-Teijón, destaca que “gracias a Babypod hemos descubierto que los fetos pueden oír a partir de la semana 16, cuando miden 11 centímetros, solo si el sonido les llega directamente desde la vagina, ya que apenas pueden oír el ruido procedente del exterior”.



Se han evaluado los movimientos de la boca y de la lengua de más de 400 fetos y se ha podido demostrar que los fetos reaccionan distinto a la voz que a la música ya que activan circuitos cerebrales diferentes, la música activa las emociones y la comunicación. La publicación Expresión facial fetal en respuesta a la emisión intravaginal, que descubre la audición fetal, fue premiada en la Universidad de Harvard en el año 2017 con el IG Nobel de Medicina.



La música, siempre presente en Institut Marquès



Desde hace años, el centro internacional de referencia en reproducción asistida investiga los efectos de la música en el inicio de la vida. Según los estudios realizados en los laboratorios de Institut Marquès, la música mejora un 5% la tasa de fecundación en los tratamientos de Fecundación in Vitro. Las microvibraciones musicales dentro de las incubadoras remueven el medio de cultivo en el que se desarrollan los embriones, logrando un reparto más homogéneo de los nutrientes y dispersando las impurezas. Teniendo en cuenta los resultados de sus estudios y de acuerdo a la importancia que la música tiene en todas sus actividades, Institut Marquès también ha organizado varios conciertos en directo en sus laboratorios, con artistas de la talla de Antonio Orozco, Álex Ubago y Sharon Corr.