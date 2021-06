Esta noche se inaugura la Feria de San Juan, que terminará sin mascarilla

La Feria de San Juan 2021 se inaugurará en la noche del 18 a las 21,30 horas con el habitual encendido de la portada del ferial, y se celebrará hasta el sábado 26 con un horario de las atracciones entre semana de 20,00 a 1,00 horas y el fin de semana y festivos ampliado también de 10,00 a 13,00 horas, ha puntualizado la concejala, junto con que habrá en torno a una hora, hasta las 1,45 horas aproximadamente, "para que todo el mundo vaya saliendo" y a partir de las 2,00 esté "ya todo absolutamente cerrado y apagado", según los horarios permitidos por las autoridades sanitarias.

En el ferial habrá dos entradas y dos salidas, aforo limitado y controlado por personal del ayuntamiento y, en esta ocasión, delante de la portada no se montarán los puestos que sí se instalaban en anteriores años por motivos de seguridad y de aforos, que estarán controlados tanto en la zona de atracciones como en cada atracción.

Así, serán un total de 60 atracciones con un aforo de un tercio, cada una con un responsable covid y gel hidroalcohólico. Habrá música de ambiente puesto que, debido a la pandemia, no se permite la que habitualmente pone cada atracción, y se permitirá el consumo de bebidas y comidas, aunque "siempre" sentados en los veladores, en torno a unos 20 puestos organizados en distintas zonas a lo largo del recinto ferial dentro de la zona acotada para las atracciones, y cada uno con un responsable covid.

"No se puede consumir nada de pie", ha señalado en este punto, a tenor de lo cual y a preguntas de los periodistas por el tema ha recalcado que el botellón estará "absolutamente prohibido, no se permite y evidentemente habrá un refuerzo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para garantizar que no se realizan", y que se debe tener en cuenta que la parte de las casetas de baile estará cerrada.

Del mismo modo, Lara Montero de Espinosa ha destacado que "precisamente por ese esfuerzo que han hecho los feriantes" y tras reclamar los mismos en las distintas reuniones mantenidas la posibilidad de estudiar la fianza que cada año tienen que aportar al ayuntamiento, se les ha hecho un descuento de la misma del 70 por ciento, pero que no se les ha podido reducir la tasa que abonan por la atracción y los metros que ocupan en el ferial.

Igualmente ha resaltado que, como cada año, habrá un 'Día del niño' el martes 22 de junio y un horario sin ruido de 20,00 a 22,00, en una feria que volverá a contar con los fuegos artificiales que, como cada año, se tirarán desde el Puente de Palmas y ante lo cual ha recordado que se pueden ver desde "muchísimos puntos de la ciudad" y, desde el ayuntamiento, ha pedido que la población no se congregue en zonas concretas. En todo caso habrá patrullas de policía "vigilantes de que todas estas condiciones se cumplan".

CIRCO, TOROS Y CONCIERTOS

También se podrá disfrutar del 18 al 26 de junio del circo 'Circus Las Vegas' con funciones todos los días en horario de mañana y tarde; de los festejos taurinos los días 24 y 26 con Antonio Ferrera, Morante de la Puebla, Juanito, Emilio de Justo y Ginés Marín; y de los conciertos del festival 'Badajoz Suena' en el auditorio del recinto ferial.

Sobre estos últimos, ha señalado que serán siete conciertos, uno de ellos el espectáculo inclusivo para niños 'Peter pan, un musical muy especial' el día 20 y con motivo del cual el ayuntamiento va a sortear 100 entradas dobles, para niño y adulto, a través de su página web. El día 18 será el concierto de La Oreja de Van Gogh, el 19 de Ella Baila Sola, el 23 de Café Quijano, el 24 de Antonio Orozco, el 25 de Juanlu Montoya y Al Maridi, y el 26 con Marta Sánchez y Francisco Cespedes, con aforo para 1.500 personas y la posibilidad de consumir sentados.

Otros detalles de la feria pasan por el aparcamiento, para lo cual se ha llegado a un acuerdo de una cesión de explotación con un centro especial de empleo.

EL DÍA 26, SIN MASCARILLA

Se podrá incluso disfrutar de la Feria sin mascarillas el día 26 de Junio. Así lo ha anunciado hoy el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha anunciado la convocatoria de un Consejo de Ministros extraordinario el próximo jueves para acordar el fin de obligatoriedad de las mascarillas en espacios abiertos.

«Este será el último fin de semana con mascarillas» ha anunciado Sánchez en su intervención en las jornadas del Círculo de Economía.