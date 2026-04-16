Un empresario de Badajoz cancela una deuda de 368.000 euros y estrena vida con la Ley de Segunda Oportunidad

Un empresario de Badajoz ha quedado exonerado de una deuda de 368.485 euros gracias a la Ley de la Segunda Oportunidad. El deudor, Miguel Ángel, trabajó como autónomo en el sector de la construcción entre 2003 y 2008, pero en 2007 la situación se torció cuando varios de sus clientes dejaron de pagarle, lo que le llevó a solicitar créditos y a caer en una espiral de sobreendeudamiento.

La crisis provocó que su empresa familiar se hundiera. "No llegas, no cumplen contigo y tú no puedes cumplir tampoco. Entonces, pues nada, el barco se hunde", relata. Tuvo que cerrar y empezar a trabajar como asalariado, pero con la carga de la deuda. "Con la mancha siempre en la nómina y sin poder tener nada a tu nombre, dependiendo de los familiares", explica sobre su situación.

Una nueva vida

Todo cambió el día que, de camino al trabajo, escuchó en la radio al despacho Repara tu Deuda Abogados. Aunque al principio se mostraba incrédulo ante la posibilidad de "volver a ser una persona normal", decidió dar el paso en diciembre de 2019. El proceso se alargó por la pandemia, pero finalmente ha tenido sus frutos.

Quería volver a ser otra vez una persona normal" Miguel Ángel Pacense

Ahora, Miguel Ángel asegura sentirse "en una nube". "Tengo el vello de punta y la carne de gallina, como se suele decir, porque yo estas cosas siempre he sido muy incrédulo", confiesa. A pesar de que el camino requiere "paciencia", subraya que el resultado ha merecido la pena y le ha permitido cumplir su deseo: "Quería volver a ser otra vez una persona normal".

¿Quién puede acogerse a esta ley?

Entrevista María Isabel Miranda, abogada especialista en Ley de Segunda Oportunidad y Antonella afectada por las deudas

Desde Repara tu Deuda Abogados explican que este mecanismo está destinado a personas físicas (autónomos, asalariados, pensionistas) que sean deudores de buena fe. Este es el requisito principal: demostrar que con los ingresos actuales "no puedes hacer frente al pago de las deudas y vivir dignamente". Según la firma, el perfil del autónomo y el pequeño empresario es uno de los más habituales.

El procedimiento es administrativo y no requiere la celebración de un juicio. Tal y como aclaran desde el despacho, pionero en esta ley en España, "es un juez el que te da, digamos, ese derecho, porque al final es un derecho que tú tienes por una ley española que te permite salir de ese bucle".

¿Se perdona toda la deuda?

La ley permite cancelar el 100% de la deuda privada (préstamos, tarjetas, hipotecas). En cuanto a la deuda pública, la legislación establece un tope de 10.000 euros con la Agencia Tributaria y otros 10.000 con la Seguridad Social. Sin embargo, el despacho de abogados asegura que lucha por la cancelación total también de esta deuda, basándose en la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

El argumento de los letrados es que, de lo contrario, "la segunda oportunidad no existe como tal". Finalmente, animan a quienes se encuentren en una situación de insolvencia a "ser valientes" y buscar asesoramiento profesional, ya que se trata de "una herramienta legal que va a cumplir ahora 11 años en España".