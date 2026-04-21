Dos detenidos por el acoso de furgonetas a una autocaravana del Atlético en la A-66

La Guardia Civil ha detenido a dos personas por el presunto acoso de varias furgonetas a una autocaravana el pasado domingo en la autovía A-66, a la altura de Mérida. Según los testigos, los vehículos estaban ocupados por supuestos aficionados de la Real Sociedad que regresaban de Sevilla tras la final de la Copa del Rey, y el vehículo acosado portaba distintivos del Atlético de Madrid y una bandera de España.

Actuación de la Guardia Civil

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha informado este martes sobre la actuación policial. Quintana ha explicado que, en cuanto la Guardia Civil tuvo conocimiento de los hechos, "lógicamente se paralizó la furgoneta y se detuvo a dos personas y fueron conducidos a Mérida". Los arrestados son mayores de edad, residentes en el País Vasco y ya han sido puestos en libertad.

Estaban poniendo en riesgo la vida de otras personas" José Luis Quintana Delegado del Gobierno en Extremadura

El delegado ha confirmado que el caso se va a instruir por la vía penal "porque han puesto en riesgo la vida de otras personas". Quintana ha calificado los hechos como una gran irresponsabilidad, argumentando el peligro que suponen estas acciones en una autovía. "Imaginaos que alguien va por una autovía tan tranquilamente y te estalla una bengala. Eso puede causar perfectamente un accidente y no sabes nunca las consecuencias que puede llegar a tener", ha razonado.

Un vídeo viral y el miedo de los testigos

Los hechos se han conocido gracias a un vídeo grabado por Sandra, una aficionada del Atlético de Madrid que presenció la escena desde su coche y la difundió en redes sociales, donde se ha vuelto viral. En las imágenes se observa cómo tres furgonetas negras acosan a la autocaravana, la encajonan y realizan maniobras peligrosas con la aparente intención de sacarla de la carretera.

Ya íbamos 'cagados' de miedo porque nos han visto grabar" Sandra Testigo

Según el relato de la testigo en el programa 'Tiempo de Juego' de la COPE, los ocupantes de las furgonetas daban volantazos bruscos "como en las películas" e incluso abrieron una puerta lateral para increpar a los viajeros y exigirles que pararan. La situación, que ha calificado como "vergonzosa", se prolongó durante unos diez minutos.

Los testigos decidieron llamar a la Guardia Civil para denunciar el acoso mientras grababan. El miedo les llevó a detenerse en una vía de servicio para dejar pasar a las furgonetas, tal como les recomendaron las autoridades. "Ya íbamos 'cagados' de miedo porque nos han visto grabar y nos hemos tenido que parar en una vía de servicio para que pasaran", ha explicado Sandra.