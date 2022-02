La directora de Salud Pública de la Junta comparece este lunes en la comisión de vacunas del Congreso

La directora general de Salud Pública del Servicio Extremeño de Salud de la Junta de Extremadura, María Pilar Guijarro Gonzalo, comparecerá este lunes en la comisión creada en el Congreso de los Diputados para investigar la gestión de las vacunas contra el Covid.

Este lunes, además de Guijarro, también desfilarán por la comisión Joan-Ramon Laporte Roselló, profesor honorario de Universitat Autónoma de Barcelona; José María de Torres Medina, director general de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía; y Carmen Durán Parrondo, directora General de Salud Pública del Servicio Gallego de Salud (SERGAS) de la Consejería de Sanidad de la Xunta de Galicia.

Y, ya el martes, harán lo propio Vanessa López García, directora ejecutiva de la Fundación Salud por Derecho; Juan Fernando Muñoz Montalvo, secretario General de Salud Digital, Información e Innovación del SNS del Ministerio de Sanidad; y Francesc Puigventós Latorre, especialista en farmacia hospitalaria, ya jubilado, del Hospital Universitario Son Espases.

Por otro lado, Vox y Ciudadanos piensan mantener su plante a esta comisión pues consideran que es un "paripé", mientras que el PP supedita su vuelta a la próxima lista de comparecientes, y en ese sentido exige que se acepte citar a algunos de sus nombres, especialmente el exministro de Sanidad Salvador Illa o el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón.

La citada comisión abrió hace unas semanas un plazo para que los grupos parlamentarios presentasen nuevos comparecientes, una decisión que vino después de que el PP, Vox y Cs se borraran de los trabajos al no habérseles aceptado ninguno de los nombres que pusieron encima de la mesa con el arranque de este órgano.

Desde finales del pasado mes de noviembre, por la citada Comisión han ido desfilando algunos de los comparecientes que tanto el PSOE como Unidas Podemos pidieron, puesto que el resto fueron desechados para esta primera tanda de comparecencias.

En los respectivos listados de los partidos socios en el Gobierno no figuraban ni la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ni su antecesor, Salvador Illa, pero tampoco aparecía el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón.

Esta decisión de no llamar a ninguno de los nombres planteados por el resto de grupos llevó al PP, Vox y Ciudadanos a bajarse de la citada Comisión con la advertencia de no regresar mientras los socialistas y el grupo confederal persistieran en la idea de no aceptar a los comparecientes promovidos por la oposición.

EL PRESIDENTE SE ABRIÓ A UNA NUEVA TANDA DE COMPARECIENTES

El propio presidente de la Comisión, el socialista Guillermo Meijón, llegó a calificar a finales de año de "espectáculo" las ausencias de los tres partidos de la bancada derecha del hemiciclo, dejó claro que la lista de comparecientes aprobada tuvo un apoyo mayoritario de la Cámara "superior a la mayoría absoluta" y se mostró ya dispuesto a abrir un segundo turno de comparecencias para "completar" la comisión.

Este segundo turno concluyó el pasado 1 de febrero, fecha límite para que los grupos propusieran nuevos nombres de comparecientes. De entrada, el portavoz de Sanidad del PP, Ignacio Echániz, avanzó ya a Europa Press que su partido volvería a registrar el listado con los nombres que en su día el PSOE, Unidas Podemos y sus socios parlamentarios habituales rechazaron.

Sin embargo, finalmente la lista de 40 comparecientes que presentaron en su día han decidido reducirla a seis. Se trata, según ha explicado Echániz, de una propuesta de mínimos que, en el caso de no ser aceptaba, les llevará a mantener su plante a la comisión.

Así, el listado del PP, además de el exministro Illa y de Fernando Simón, incluye las comparecencias de la comisaria europea de Salud, Stella Kyriakides; del delegado de Prevención de Riesgos Laborales de Jucil, Pedro Mata Santana; del consejero de Salud de Cataluña, Josep María Argimon; y del presidente del Foro Español de Pacientes, Andoni Lorenzo Garmendia.

De su lado, Vox sostiene que esa Comisión está "absolutamente deslegitimada" y, por tanto, seguirá sin participar de la misma, al igual que Ciudadanos, que ha renunciado a presentar comparecientes en esta nueva tanda para no dar legitimidad a lo que se ha hecho hasta ahora, según ha explicado a Europa Press su portavoz de Sanidad, Guillermo Díaz.

"Es una comisión que nace muerta" ha dicho Díaz, desde el mismo momento en que no se ha aceptado investigar a los cargos públicos y políticos que se pusieron de forma irregular la vacuna contra el Covid.

Cabe reseñar que fueron precisamente los escándalos de quienes se colaron al inicio de la campaña de vacunación contra el coronavirus los que llevaron a Más País-Equo y Compromís a solicitar en el Congreso la apertura de esta comisión de investigación en febrero de 2021.

YA SE ORILLÓ LA INVESTIGACIÓN DE LOS QUE SE 'COLARON'

Sin embargo, un año después y con el grueso de la población vacunada, el PSOE sostiene que lo importante es que la Comisión se centre en conocer con detalle la estrategia de vacunación con el fin de aprender para futuras pandemias o crisis sanitarias, y no tanto en los casos puntuales. Una posición que compartía el PP, quien apuntaba además que la mayor parte de los políticos señalados han dimitido y han sido reprobados públicamente.

De hecho, el esquema de trabajo que la Comisión aprobó en su día no incluía ya que se investigara a los responsables políticos que se vacunaron indebidamente y sólo habla de que se analizarían las "incidencias reseñables" registradas durante el proceso de vacunación.

La lista de comparecientes del PP y del resto de grupos --ERC propone a un representante de la Asociación de Trabajadores Esenciales Afectados por la vacuna AstraZeneca y al JEMAD, Miguel Ángel Villarroya--, se verán en la reunión para ordenar trabajos prevista para este lunes, justo después de los comparecientes previstos para ese día.