Ahora si: detienen en Lazkao a un seguidor de la Real Sociedad por conducción temeraria y acoso contra aficionados del Atlético

La Guardia Civil ha detenido en Gipuzkoa a un seguidor de la Real Sociedad como presunto autor de un delito contra la seguridad vial. Los hechos ocurrieron un día después de la final de la Copa del Rey cuando, presuntamente, realizó maniobras de conducción temeraria en la autovía A-66 contra una autocaravana ocupada por aficionados del Atlético de Madrid.

Acoso en la carretera de vuelta a casa

El suceso tuvo lugar a la altura de Almendralejo (Badajoz), cuando los vehículos implicados regresaban de Sevilla. Según ha trascendido, tres furgonetas negras acorralaron a una autocaravana en marcha, realizando maniobras intimidatorias que obligaron a las víctimas a reducir la velocidad ante el riesgo inminente de colisión, poniendo en peligro al resto de ocupantes de la vía.

Un vídeo viral, clave para la detención

El incidente fue grabado en vídeo por otra aficionada y las imágenes no tardaron en hacerse virales en redes sociales. Esta difusión ha sido fundamental para que el GIAT (Grupo de Investigación de Accidentes de Tráfico) de la Agrupación de Tráfico de Extremadura pudiera identificar el vehículo implicado en los hechos.

Tras la identificación, se solicitó la colaboración de la Comandancia de Gipuzkoa y la detención fue practicada por componentes de la Policía Judicial de Gipuzkoa. Se trata de un hombre de 33 años detenido en Lazkao.

error del delegado

El Delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, confundió los sucesos en torno a estos aficionados de la Real Sociedad con otro suceso relacionado con posesión de artículos pirotécnicos, lo que provocó el error en los medios de comunicación y en las redes sociales que algunos no han corregido todavía.