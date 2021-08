El derrumbe del andamiaje de Martín Cansado se produjo al empezar su desmontaje

El suceso no provocaba heridos, eso es lo principal. Aunque sí son cuantiosos losdaños materiales en la vía, donde caía parte del andamio, que golpeaba además al inmueble ubicado enfrente.



En el suceso intervenían Policía Local y Bomberos para garantizar la seguridad de la zona y determinar las causas del derrumbe.



Los trabajadores se encontraban en la obra en el momento del suceso, aunque no sufrían daños personales pues no se hallaban en ese instante en el entorno de la estructura.

Esta zona ha sufrido algunos episodios de derrumbes en los últimos años, como por ejemplo el acontecido en septiembre de 2011, cuando un balcón se vino abajo, lo cual obligó también a acordonar el espacio afectado.