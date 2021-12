La Delegación del Gobierno desmiente que haya aparecido el cadáver del joven Pablo Sierra

La Delegación del Gobierno en Extremadura ha desmentido la información sobre la aparición del cadáver del joven Pablo Sierra, desaparecido en Badajoz el pasado día 2.

Y es que ayer viernes por la noche, el periódico La Razón publicaba que el cadáver del joven de 21 años había aparecido en unas casas abandonadas.

La noticia, desmentida por la Delegación del Gobierno, se expandió a través de las redes sociales.

De este caso, según viene contando COPE, se conoce que Pablo Sierra desapareció cuando se dirigía a su residencia de estudiantes. Tras varios días de búsqueda por la zona, todavía se sigue sin conocer su paradero. La pista se perdió a las 2:00 de la madrugada, cuando el joven estudiante de Matemáticas salía de la discoteca donde había ido con los amigos y volvía a la residencia RUCAB, donde se alojaba, para dormir. En ella vivía con su hermano mellizo, estudiante de Medicina, pero esa noche ya no volvió y no se ha vuelto a saber nada sobre él.

El móvil del joven fue encontrado por un hombre cerca del río Guadiana, en una zona habilitada para pasear cerca de la ribera.

El portavoz de la familia, Joaquín Amills, quien, en un primer momento, dijo que en el móvil no había sangre acabó reconociendo que “sí había”, pero que "no estaba manchado de sangre como si hubiese habido una pelea". De hecho, Amills considera que ese hallazgo "no implica que sea reciente ni que sea de Pablo; de momento, no se sabe".

El Juzgado número 3 de Badajoz ha decretado el secreto de sumario

La búsqueda de Pablo Sierra comenzó la noche del viernes, 3 de diciembre, en la zona de El Pico del Guadiana, tras encontrarse un teléfono móvil relacionado con el joven. Durante tres días se peinó, con medios terrestres, acuáticos e incluso aéreos todo el tramo urbano del río Guadiana. El pasado lunes se trasladó la búsqueda a otras zonas de la ciudad, como las inmediaciones de la residencia universitaria, La Luneta, el Fuerte de San Cristóbal o Suerte de Saavedra.

Asimismo, el martes, día 7, se paralizó el rastreo a pie y los equipos que estos días han estado peinando varios puntos de la ciudad no salieron. El motivo era que la Policía Nacional quería analizar todos los datos, informaciones y enseres que han podido recabar en estos días de investigación para afinar la búsqueda.