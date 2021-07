David Salazar (Cs) insta a no dar marcha atrás en las flexibilizaciones de la hostelería

Ciudadanos ha instado a la Junta a no dar marcha atrás en las medidas de flexibilización de la hostelería ante el reciente repunte de contagios de Covid-19 en la región, a la vez que le han parecido acertados los cierres perimetrales de las localidades cacereñas de Malpartida de Cáceres y Torrejoncillo.



En rueda de prensa, el portavoz de la formación naranja, David Salazar ha afirmado que es "compatible" una tasa de incidencia "más alta" sin que se vaya hacia atrás en las medidas de flexibilización, ya que la tasa de hospitalización es menor debido a que los contagios se producen mayoritariamente entre jóvenes.



"No podemos ir marcha atrás por culpa del virus, creemos que la pandemia está controlada", ha señalado.



Asimismo, ha condenado la criminalización que, a su juicio, se está produciendo hacia los jóvenes, más aún en una semana donde se ha conocido que es "muy probable" que "no vayan a tener pensiones".



Se ha referido así a las declaraciones del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, sobre la reforma de las pensiones.



"Lo único que hace esta reforma es trasladar el déficit de la Seguridad Social a los presupuestos generales y desde Ciudadanos nos preocupa que en algo que es de interés común para el país, no vaya haber aportaciones del País Vasco y Navarra", ha señalado.



Para Salazar, es necesario que todos los ciudadanos y regiones españolas aporten "sin excepciones" con el fin de tener un sistema de pensiones sostenible.



En clave regional, Ciudadanos ha instado a la Junta a "tomar el control" de la situaciones de la localidad pacense de Alburquerque ante la falta de personal en las cuatro residencias municipales, el cierre de la guardería y la ausencia de Policía Local.



"Es una situación de grave riesgo, se está poniendo en peligro la seguridad, la salud y la tranquilidad de todos los vecinos de Alburquerque y pedimos a la Junta que no se olvide de un problema que ha generado ella", ha aseverado.