David Megre en motos y la pareja Reis–Cardoso en coches, ganadores de la VII Baja TT Dehesa Extremadura

El portugués David Megre, con su Kawasaki kx450x en la categoría de motos, se ha proclamado el vencedor de la VII Baja TT Dehesa Extremadura, valedera para la FIM Bajas Word Cup. En segunda posición ha finalizado Pedro Bianchi Prata, con una Honda CRF 450RX, a algo más de 11 minutos de su compatriota. La tercera plaza ha correspondido para la primera mujer, la española Sara García Álvarez, en su reaparición tras una larga lesión de rodilla, a bordo de su Yamaha WRF 450 Rally Replica.

En coches, el himno portugués ha vuelto a sonar en la ceremonia de pódium celebrada este domingo en Badajoz. La victoria en la categoría valedera para la FIA European Cup for Cross-Country Baja ha sido para la pareja Tiago Reis y Valter Cardoso, del equipo 'Team Transfradelos', con un Toyota Hilux. En segunda posición han finalizado João Dias y João Miranda, a 02:37.200 del primer clasificado, conduciendo un Can Am Maverick X3 del equipo 'Santag Racing'. La tercera plaza ha sido para el lituano Benediktas Vanagas y para su copiloto, el estonio Kuldar Sikk, también con un Toyota Hilux del equipo 'Toyota Gazoo Racing Baltics.

Una prueba que ha supuesto “un reto para todos los que hacen posible este evento deportivo de tanta magnitud, en su estreno como prueba para el Campeonato del Mundo y que ha sido todo un éxito de participación y de público, llegando a alcanzar el récord de inscritos con cerca de 300 equipos de diferentes países recorriendo la región y haciendo vibrar a miles de personas durante todo el recorrido y las tres etapas”, ha señalado Pedro Pecero, presidente del Comité Organizador.

Resto de categorías

Además, el luso David Megre también se ha hecho con el triunfo en la clasificación de la Baja European Championsip de motos. En el caso de los coches, Tiago Reis y Valter Cardoso se han proclamado vencedores del Campeonato de Portugal Todo-O-Terreno CPTT.

En la categoría del Campeonato de España de Rallies Todo Terreno CERTT la victoria ha sido para Henrique Silva y Henrique Damasio con un Mercedes Cattiva Proto X, seguido muy de cerca por el Mini Paceman de la pareja Petr Hozák y Maerk Sykora. La tercera plaza ha recaído en la dupla Carlos Vento Sanchez y Carlos Ruiz Moreno, con un Can Am BRP Maverick XRS Turbo.

Por otro lado, el triunfo en la categoría del Campeonato de España de Rallyes Todo Terreno CERT en la disciplina de SSV, la victoria ha sido para Miquel Prat Martínez y Mario González Tomé, a bordo de su Yamaha YXX1000R del equipo 'Pcr Sport Club Esportiu'.

El primer extremeño, un año más, ha sido el joven piloto José Flores, del MCV Mjotorsport.

Estreno 'ParaBajaTT Dehesa Extremadura'

Este año se ha estrenado la categoría de ParaBaja Step By Step TT Dehesa Extremadura, una disciplina en la que han participado pilotos y copilotos con movilidad reducida acompañados por copilotos o 'mochileros', en el caso de las motos. Todos ellos han logrado finalizar la competición. En concreto, han sido 6 equipos repartidos en diferentes modalidades y todos han logrado finalizar la competición. Son: Josep Villaret y Joan Vallcorba, Pedro González e Iván Rodríguez, Mikel Bidaurre y Miguel Ángel Larrayoz, Mariano Serrano y Olga Flores, Jose Carlos Blanco Aramendia, David Guijarro Bas y Paco Guerrero, del MCV Motorsport.

