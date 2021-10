El Cuerpo Nacional de Policía, de nuevo ángeles guardianes

Efectivos de la Policía Nacional han colaborado en el traslado este pasado martes al Hospital Materno Infantil de Badajoz de un menor de 3 años que convulsionaba y tenía dificultades respiratorias.

Los hechos sucedieron sobre las 20,00 horas cuando un hombre, en un "alto estado de nerviosismo y desesperación", llamó a la Sala CIMACC 091 y manifestó que su hijo no respiraba bien, desconociendo si estaba consciente o no, y que se dirigía en su vehículo particular desde la barriada del Cerro Gordo hasta el centro hospitalario.

Los agentes que recibieron la llamada recopilaron la información necesaria para informar a los servicios sanitarios de la llegada inminente de esta persona y del estado en el que se encontraba el menor citado.

Paralelamente comunicaron los hechos a los indicativos que en esos momentos se encontraban patrullando, para que de forma inminente localizaran el vehículo de esta persona y, haciendo uso de los medios acústicos y luminosos, le abrieran paso hasta el hospital.

Cabe reseñar que los agentes que conversaban telefónicamente con el requirente intentaron tranquilizarlo, manteniendo la calma, a fin de evitar que pudiera tener algún accidente de tráfico dado su estado de nerviosismo y desesperación, ha apuntado la Policía Nacional en nota de prensa.

Tras estabilizar al menor, el servicio de urgencias del Hospital Materno Infantil manifestó a los agentes que la rápida intervención de los policías que informaron de su llegada, del estado en que se encontraba y los datos necesarios para poder tener acceso a su historial médico, fueron fundamentales para poder atender al menor de forma inminente.