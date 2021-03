CREEX ve “incomprensible” que el fondo de 11.000 millones siga paralizado por discrepancias en el Gobierno

La Confederación Regional Empresarial Extremeña (CREEX) considera incomprensible que a estas alturas, dos semanas después de que el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciase a bombo y platillo un paquete de ayudas a las empresas por 11.000 millones de euros, estas ayudas continúen paralizadas, por discrepancias internas entre los partidos que forman la coalición gubernamental.

Mediante un comunicado, la CREEX señala que “no es de recibo que vista la situación de empresas y autónomos, especialmente en los sectores más afectados por la crisis, aún no hayamos visto ni una sola medida en el BOE, y lo que se traslade sea una lucha interna en el propio Gobierno”, ha señalado Javier Peinado, Secretario General de la CREEX .

Desde la Confederación Regional Empresarial Extremeña, se pueden llegar a entender los razonamientos de una y otra parte, incluso coincidir con algunos de los postulados que defiende Podemos para aplicar el fondo, “pero la parte económica del Gobierno no puede retrasar más la decisión, porque se necesitan ayudas de manera urgente, y que lleguen con eficacia a microempresas y autónomos mediante ayudas directas, exoneraciones fiscales y refinanciación de las deudas, y tampoco nos parece mal que se ponga en marcha un fondo de refinanciación para microempresas como se hace desde la SEPI con las grandes empresas”, apunta Peinado. Pero lo crucial, añade, es que el plan se active ya, “porque llevamos un año de pandemia ya, y el Gobierno no puede seguir mirando para otro lado, y pensando que esto pasará con el tiempo, intentando ahorrar, cuando no son tiempos de ahorrar, sino de volcar recursos para salvar el empleo y mantener vivas las empresas”