El consumo de croquetas ha crecido en España. ¿Sabes cómo hacer ‘la croqueta perfecta’?

Reinas indiscutibles del recetario español y favoritas indestronables, pero si el relleno es de jamón es de Extremadura, ¡mejor que mejor! Directamente de La Dehesa, se convierte en el ingrediente perfecto de cualquier croqueta.

Pero los orígees de la croqueta hay que ir a buscarlos, según la teoría más extendida, a los fogones de Antonin Carême, un cocinero francés conocido como el "rey de los chefs y el chef de los reyes". Fue él quien las sirvió por primera vez un 16 de enero en un banquete, que se habría celebrado entre mediados del siglo XVIII y principios del XIX, bautizándolas como "croquettes à la royale".

A pesar de que su técnica no requiere gran dificultad, a todo el mundo no le salen bien las croquetas. Lo ideal es conseguir que estén crujientes por fuera y esponjosas por dentro. Para que no cometas errores y te salgan unas croquetas perfectas y deliciosas, los expertos de Oído Cocina Gourmet, nos recomiendan siete sencillos pasos para que triunfes a la hora de elaborar las croquetas:

1. La importancia de una buena una buena base

Preparar una buena bechamel es clave para conseguir unas croquetas de infarto. Para ello, la masa debe ser cremosa. Ni muy líquida, ni demasiado consistente. ¿Cómo conseguirlo? Márcate un 50-50-400, es decir, 50 gramos de harina, 50gr de mantequilla y 400ml de leche. Y lo más importante, no dejar de remover.

2. Productos de calidad a la hora de elaborar el relleno

La elección de los ingredientes también es crucial. Cristina Comenge, cofundadora de Oído Cocina Gourmet, asegura que “la calidad de los productos que se utilizan para elaborar croquetas no deberías pasar a segundo plano. Es importante que cuando comamos una croqueta sepamos inmediatamente de qué están rellenas y para ello es muy importante ser generosos y poner una buena cantidad del ingrediente en cuestión”. Aunque el rey indiscutible es el jamón, por qué no arriesgar un poco.

3. El tamaño y la forma de la croqueta sí importan Es importante que tus croquetas sean lo más similares posible, no solo porque un plato entre primero por los ojos, sino porque así el tiempo de cocinado será el mismo. Un buen truco para conseguir darles forma a tus croquetas, y que salgan iguales, es utilizar una manga pastelera o dos cucharas.

4. Mejor cocinarlas y prepararlas de un día para otro



Las prisas no son buenas compañeras en la cocina y menos cuando se trata de croquetas. Por ello, si te apetecen croquetas el sábado comienza a elaborarlas el viernes. Una vez la masa se haya enfriado y hayas dado forma a tus croquetas, lo ideal es dejarlas reposar al menos 12 horas en el frigorífico.

5. Utilizar el empanado suficiente y no sobrepasarse No hace falta enfundar las croquetas en pan rallado, una capa será suficiente. Si lo que te gusta es que la croqueta sea realmente crujiente desde Oído Cocina Gourmet te recomiendan que utilices Panko, una especie de pan rallado japonés de escama un poquito más gruesa que el pan rallado tradicional, pero que absorbe mucho menos aceite.

6. La importancia de elegir un aceite adecuado

Optar por un buen aceite es tan importante como los ingredientes del relleno. Aunque no solo hay que revisar que sea de calidad. Existen aceites muy buenos, pero no tienen por qué ser los ideales para freír croquetas. La elección de un aceite de oliva suave es la mejor opción puesto que no aporta sabor.

7. Encontrar la temperatura ideal del aceite

La fritura parece fácil, pero no lo es. Se necesita cantidad, unos tres dedos para que no tengamos que dar vuelta a las croquetas y se cocinen de manera homogénea. La temperatura ideal del aceite es 180ºC, para poder mantenerla y que no baje de golpe, lo recomendable es introducirlas en tandas de 8-10 croquetas. Poner demasiada cantidad de croquetas al mismo tiempo hace que el aceite pierda temperatura y se cuezan.

Seguro que con estos siete sencillos pasos, lograrás triunfar con la elaboración de tu croquetas y tus invitados te pedirán repetir.