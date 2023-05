¿Cómo la tecnología robótica ayuda en la rehabilitación de un daño cerebral adquirido?

La combinación de la terapia convencional y la tecnología robótica avanzada, junto con un método adecuado, agilizan la recuperación tras sufrir un accidente cerebral. Bajo esta premisa, aunamos los testimonios de diversos pacientes del Hospital de Rehabilitación Casaverde Extremadura, en el que disponemos de diversos dispositivos tecnológicos robotizados para afrontar su proceso rehabilitador. Además, de nuestro Hospital de Rehabilitación en Extremadura, disponemos de dos Clínicas ambulatorias en Cáceres y Badajoz en las que también podrán informarle de nuestro método de trabajo.

“Casaverde Neuro” dispone de numerosos dispositivos tecnológicos según las necesidades de cada paciente. Contamos con Amadeo©, un dispositivo asistido robótico y computarizado para la rehabilitación de manos y dedos en pacientes con trastornos motores y cognitivos. Sirve para aplicaciones neurológicas, ortopédicas y pediátricas. Por otra parte, disponemos de Diego©, un dispositivo robótico de rehabilitación de brazos y hombros para pacientes con trastornos motores y cognitivos. Esta tecnología robótica nos ofrece evaluaciones de la amplitud del movimiento en rango articular, y aplicar terapias funcionales para mejorar la movilidad de las extremidades superiores.

Con LEXO® dan los primeros pasos impresionantes hacia la movilidad y disfrutan de la sensación de que las cosas finalmente están mejorando de nuevo. Alto rendimiento en todos los niveles. LEXO® trata a una amplia variedad de pacientes con diferentes niveles de discapacidad. Trabajamos los miembros inferiores de nuestros pacientes, ayuda al paciente a ganar más control, previene el “no uso aprendido” del lado afectado y entrena fuerza, coordinación y resistencia.

Cabe destacar el moderno dispositivo de evaluación y terapia, Pablo©, para la rehabilitación de pacientes con funciones motoras deterioradas. Lo utilizamos para la rehabilitación de las extremidades superiores e inferiores y para tronco y cabeza. La sensibilidad de los PABLO® Motionsensors permite el reconocimiento de movimientos elementales y de amplitud reducida, los pacientes que pueden realizar un juego terapéutico también con mínimos movimientos, están más motivados durante el proceso de rehabilitación. Facilita, por ejemplo, el entrenamiento de la conducción de un vehículo con programas de simulación.

La tecnología que Casaverde pone a disposición de sus pacientes supone una “neurorrevolución”. Combinar la robótica, la realidad virtual y la terapia tridimensional, nos permite el entrenamiento funcional con motivación extra a través de actividades y juegos, y con unos objetivos de rehabilitación encaminados a disminuir el grado de dependencia.

Tecnología y personas. Un tándem infalible. La conexión entre el trato más personal y la robótica más avanzada

En palabras de uno de nuestros pacientes: “Quiero poner de relieve el papel que desempeña Jorge, el terapeuta ocupacional que me atiende, y Diego, el robot que me ayuda en la rehabilitación de brazo y hombro en el espacio tridimensional. Me permite volver a aprender el manejo de objetos cotidianos. Formamos un excelente equipo entre los tres”.

• Antonia, 67 años: “para mí la salud es lo que más vale en el mundo, esencial, primordial. Cuando la tenemos no la valoramos”.

• Jose, 79 años: “para mí la salud es un bienestar corporal”.

Los profesionales que cuidan de los pacientes también manifiestan sus ideas desde la perspectiva y cualificación de cada uno de ellos. Por ejemplo, Lidio, fisioterapeuta, opina que “la salud es el estado de bienestar físico, psicológico y social que te permite ser feliz tanto contigo mismo como con el entorno”.

• Miriam, terapeuta ocupacional: “la salud es la calidad de vida”.

En el Hospital Casaverde Extremadura llevamos más de diez años investigando e innovando en el campo de la rehabilitación neurológica y física para conseguir los mejores resultados posibles y esto solo se logra cuando se conecta el trato más personal y la robótica más avanzada.

El objetivo es alcanzar una vida lo más independiente posible.

