La Comandancia de la Guardia Civil en Badajoz confirma que investiga el acoso de radicales a aficionados del Atlético en la carretera

Escucha como Joseba Larrañaga estalla contra los supuestos seguidores de la Real Sociedad que acosaron en la carretera a aficionados del Atlético

La Comandancia de la Guardia Civil en Badajoz ha confirmado la apertura de una investigación para esclarecer un presunto delito de acoso en la carretera. Los hechos involucran a tres furgonetas negras, supuestamente ocupadas por seguidores de la Real Sociedad, que pusieron en peligro a los ocupantes de una autocaravana con distintivos del Atlético de Madrid y una bandera española.

El incidente, que ha trascendido gracias a unos vídeos viralizados en redes sociales, ocurrió a la altura del término municipal de Mérida. En las imágenes se observa cómo los vehículos intentan sacar de la carretera a la autocaravana mediante maniobras temerarias.

Diez minutos de pánico

Sandra, la testigo que grabó la secuencia, ha relatado en COPE que los acosadores daban volantazos bruscos "como en las películas" con la intención de que perdieran el control del vehículo. La situación, que se prolongó durante unos diez minutos, fue calificada por ella como vergonzosa. Además, ha asegurado que abrieron una puerta lateral para increparles y exigirles que se detuvieran.

¿Estamos locos o o qué estamos haciendo?" Joseba Larrañaga

El miedo llevó a los ocupantes de la autocaravana a llamar a la Guardia Civil mientras grababan todo. "Ya íbamos cagados de miedo porque nos han visto grabar y nos hemos tenido que parar en una vía de servicio para que pasaran", ha explicado Sandra. A pesar de facilitar las matrículas, la testigo lamenta la falta de celeridad en la respuesta: "Yo creo que no nos han hecho mucho caso, la verdad, porque con el atasco que había podían haber venido y alcanzarles".

Dispuesta a denunciar

Las furgonetas, por su similitud, parecían vehículos de alquiler y no portaban distintivos del club. Pese al gran susto, la testigo ha mostrado su firmeza y total disposición a colaborar con la justicia para que los responsables rindan cuentas por sus actos. "No tengo ningún problema en denunciar a la banda impresentable", ha sentenciado con contundencia.

No tengo ningún problema en denunciar a la banda impresentable" Sandra Testigo

La indignación por los hechos ha sido unánime. El periodista Joseba Larrañaga ha estallado contra el comportamiento de los supuestos aficionados realistas: "¿Estamos locos o o qué estamos haciendo? Además de haber ganado, ¿qué pretendían? ¿Sacar de la carretera a la furgoneta y que se mataran todos los que iban dentro de ella?", se ha preguntado retóricamente, calificando la acción como algo que "no responde a la más mínima lógica de nada".