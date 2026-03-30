La Cívica pide un análisis exhaustivo de los restos óseos de la avenida de Huelva en Badajoz ante la posibilidad de que sean continuación de hallazgos anteriores

La Asociación Cívica Ciudad de Badajoz ha solicitado que se realice un análisis exhaustivo de los restos óseos encontrados en las obras de la avenida de Huelva de Badajoz. La entidad pide prudencia ante el hallazgo, pero subraya la importancia de valorar cualquier vestigio que pueda revelar la trascendencia histórica de la ciudad y su relación con otros hallazgos.

Un pasado bajo el asfalto

Desde la asociación recuerdan que no es un suceso aislado y señalan los antecedentes que existen en la zona, como la construcción del parking de Menacho, donde se encontraron importantes restos arqueológicos de la época musulmana. Concretamente, durante la construcción del aparcamiento aparecieron unos 500 enterramientos de origen musulmán y pudieran ser continuación de aquellos. Este precedente refuerza su petición de que 'se valore y que en base a eso se ponga en valor'.

Cualquier pequeño detalle que reconozca la trascendencia y la importancia de la ciudad de Badajoz en estos últimos 1000 años es para tenerlo en cuenta" Fran Gil Portavoz Asociación Cívica Ciudad de Badajoz

La organización insiste en la necesidad de dimensionar la relevancia de estos descubrimientos para el patrimonio local. 'Cualquier pequeño detalle que que reconozca un poco lo que es la la trascendencia y la importancia de la ciudad de Badajoz en estos últimos 1000 años pues creo que es para para tenerlo en cuenta', han declarado desde la entidad.

Obras a la espera de Patrimonio

El hallazgo se produjo durante unas obras de urgencia para sustituir un colector en la avenida, en el tramo más cercano al cruce con Santa Marina. El Ayuntamiento de Badajoz ya ha informado a la Dirección General de Patrimonio de la Junta de Extremadura, que deberá determinar cómo proceder. Por el momento, los trabajos han quedado paralizados parcialmente en el punto del descubrimiento.