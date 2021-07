"El cine de una noche de verano" vuelve a la RUCAB

El cine de verano ya es toda una tradición en la ciudad de Badajoz, y este año no podía faltar dentro de la programación que Fundación CB, en colaboración con Ibercaja y el Ayuntamiento de Badajoz, ha organizado en los "Veranos en la RUCAB".



Los exteriores de la Residencia Universitaria de Fundación CB se volverán a convertir en todo un cine de verano para que la ciudadanía disfrute de las noche de verano de los miércoles y los jueves a partir de las 22:00 horas durante los meses de julio y agosto.



La selección de películas ha sido realizada pensando en todo tipo de públicos y gustos; contarán con títulos de acción, terror, animación, romance, comedia, bélico, etc.



Ya está abierto el plazo de reserva para las películas del 14 y 15 de julio.

Todos los viernes se abrirá el plazo de reserva para las películas de la siguiente semana.



14 JULIO - ABOMINABLE

Yi es una adolescente más en la enorme ciudad de Shanghai. Un día, se encuentra a un joven yeti en la azotea de su edificio. La supuestamente “abominable” criatura, que se ha escapado del laboratorio donde estaba encerrado, está siendo buscada por toda la ciudad. Junto con sus ingeniosos amigos Jin y Peng, Yi decide ayudarle a huir, y los cuatro se embarcan en una épica aventura para reunir a la mítica criatura con su familia en el pico más alto del mundo, el Everest.

15 JULIO - PADRE NO HAY MÁS QUE UNO

Javier es lo que se ha bautizado como un “marido-cuñado”. Ese que sin ocuparse en absoluto de lo que supone el cuidado de la casa y de los niños, sabe perfectamente qué es lo que hay que hacer, y que continuamente regala a su mujer frases del tipo: “es que no te organizas”, o “no te pongas nerviosa”, ya que considera que su desbordada mujer se ahoga en un vaso de agua. Javier tendrá que enfrentarse a la realidad que supone bregar con cinco hijos (de entre cuatro y doce años) cuando su mujer decide irse de viaje y dejarle solo con ellos.

