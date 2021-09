Cerro Gordo contará con el tercer mercadillo de Badajoz

Badajoz contará desde esta semana con un nuevo mercadillo, el tercero que se celebra en la ciudad y que, con una treintena de puestos, tendrá lugar todos los sábados en horario de mañana. Este mercado, en el entorno de la avenida Lady Smith, iba a tener en principio un horario nocturno, pero “problemas de logística” aludidos por el Ayuntamiento harán que se celebre finalmente por la mañana, de 10:00 a 13:00 horas, como ha explicado a Efe el presidente de la Asociación de Vecinos del Cerro Gordo, Antonio Osorio. “El objetivo era ofrecer a los vecinos una alternativa para poder comprar productos sin tener que desplazarse a otros barrios, generar dinamismo y visibilizar la barriada, y con el horario diurno también se consigue, por lo que en principio éste no será un problema”, ha manifestado el representante vecinal. No obstante, Osorio ha explicado que existe el compromiso municipal de estudiar su celebración en formato nocturno durante los meses de más calor durante el próximo año, si así todas las partes lo consideran adecuado. Según ha manifestado, la intención es llevar a cabo un sorteo para determinar la treintena de puestos con los que contará el mercadillo, con el objetivo principal de ofrecer productos que “no haya en las escasas tiendas con las que cuenta el barrio”. En este sentido, la periférica barriada está ubicada a siete kilómetros del casco urbano, por lo que “cualquier iniciativa de este tipo es muy positiva”. Además, y aunque en el barrio viven muchas familias con niños, también “hay un gran número de personas mayores”, en múltiples casos sin la posibilidad de disponer de un coche para desplazarse a otros barrios de la ciudad. Osorio ha destacado que de los 20 puestos inicialmente previstos se haya ampliado a una treintena, todos con el refrendo de la Asociación de Comerciantes del Mercadillo de Extremadura (Acaex). La semana pasada abrió a su vez sus puertas el nuevo colegio de la barriada, una reivindicación histórica del Cerro Gordo, con lo cual los chavales ya no tienen que desplazarse a otros barrios. No obstante, Osorio ha manifestado que en el barrio “aún quedan muchas cosas por hacer por parte de todas las administraciones, y en este sentido ha recordado proyectos pendientes como una segunda rotonda de acceso a la barriada, un instituto, paneles antiruido en la autopista, aparcamientos, la remodelación de la plaza central y de su fuente o mayor vigilancia policial.