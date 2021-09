Celia Villalobos menosprecia el cava de Almendralejo y el Alcalde le invita a visitar la localidad

Un comentario de la exministra Celia Villalobos en el programa ‘Todo es mentira’ de Risto Mejide en el que minusvaloraba el cava de Almendralejo en comparación con el catalán ha provocado una respuesta inmediata del ayuntamiento, que, a través del alcalde, José María Ramírez, ha remitido una carta al programa, les ha hecho llegar una selección de botellas de cava de Almendralejo y ha invitado a Villalobos a que visite los viñedos y bodegas de nuestra zona para que pueda opinar con un “criterio formado”.

Ramírez ha declarado que “el cava de Almendralejo no es de hace cinco días; llevamos 40 años elaborando y estamos en la DO Cava, con los mismos controles que las bodegas catalanes. No entro si está bien o no el boicot o si le gusta más o menos el cava catalán; queríamos dejar claro que nuestro cava es de calidad y que no se tirara por los suelos”.