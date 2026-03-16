Carlos Sainz estrena copiloto en el Rally de Portugal con Badajoz como protagonista
El bicampeón del mundo competirá en una prueba del Mundial que se decidirá en gran parte en tierras extremeñas
Badajoz - Publicado el
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Carlos Sainz, bicampeón del mundo de rallys, inicia una nueva etapa en el Rally-Raid de Portugal, que se disputará del 18 al 22 de marzo. La prueba, segunda del Campeonato del Mundo (W2RC), tendrá un marcado acento extremeño al pasar por Badajoz y supondrá el estreno de Daniel Oliveras como copiloto en su Ford Raptor T1+.
Badajoz, centro neurálgico del rally
El Rally-Raid de Portugal tendrá a Badajoz como uno de sus puntos clave. La capital extremeña será el final de la segunda etapa el 19 de marzo y acogerá íntegramente la tercera etapa el día 20, que arrancará y finalizará en la ciudad.
Además, la cuarta etapa, el 21 de marzo, también partirá desde Badajoz. El equipo Ford M-Sport participará con el Ford Raptor T1+ número 225 para la pareja española y el 226 para Mattias Ekström y Emil Bergkvist.
Un nuevo tándem de éxito
Oliveras, de 38 años, toma el relevo de Lucas Cruz tras 14 años junto a Sainz, con quien ganó cuatro ediciones del Dakar. El nuevo copiloto, que empezó en motociclismo, ha participado en once ediciones del Dakar, cinco como piloto de motos y seis como copiloto, logrando un cuarto puesto en 2022.
Su fichaje es "una gran responsabilidad y una importante oportunidad de seguir creciendo", según ha afirmado el propio Oliveras. Además, ha añadido: "Agradezco a Carlos que me haya elegido, para mi ha sido siempre un referente y poder trabajar con él es algo muy importante".
Agradezco a Carlos que me haya elegido, para mi ha sido siempre un referente y poder trabajar con él es algo muy importante"
Piloto de Rallies
Una toma de contacto para el futuro
Para Carlos Sainz, esta competición "va a significar una nueva etapa en el mundo de los raids". El piloto madrileño ha explicado que el rally "será una buena toma de contacto mutua para empezar a trabajar juntos de cara al futuro".
Aunque el objetivo principal es la adaptación, Sainz no renuncia a la victoria. "Espero tener un rally sin problemas, donde podamos conseguir terminar la carrera y, por supuesto, trataremos de conseguir la victoria", ha sentenciado.
Espero tener un rally sin problemas, donde podamos conseguir terminar la carrera y, por supuesto, trataremos de conseguir la victoria"
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