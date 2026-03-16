Carlos Sainz estrena copiloto en el Rally de Portugal con Badajoz como protagonista

Carlos Sainz, bicampeón del mundo de rallys, inicia una nueva etapa en el Rally-Raid de Portugal, que se disputará del 18 al 22 de marzo. La prueba, segunda del Campeonato del Mundo (W2RC), tendrá un marcado acento extremeño al pasar por Badajoz y supondrá el estreno de Daniel Oliveras como copiloto en su Ford Raptor T1+.

Badajoz, centro neurálgico del rally

El Rally-Raid de Portugal tendrá a Badajoz como uno de sus puntos clave. La capital extremeña será el final de la segunda etapa el 19 de marzo y acogerá íntegramente la tercera etapa el día 20, que arrancará y finalizará en la ciudad.

Además, la cuarta etapa, el 21 de marzo, también partirá desde Badajoz. El equipo Ford M-Sport participará con el Ford Raptor T1+ número 225 para la pareja española y el 226 para Mattias Ekström y Emil Bergkvist.

Un nuevo tándem de éxito

Oliveras, de 38 años, toma el relevo de Lucas Cruz tras 14 años junto a Sainz, con quien ganó cuatro ediciones del Dakar. El nuevo copiloto, que empezó en motociclismo, ha participado en once ediciones del Dakar, cinco como piloto de motos y seis como copiloto, logrando un cuarto puesto en 2022.

Su fichaje es "una gran responsabilidad y una importante oportunidad de seguir creciendo", según ha afirmado el propio Oliveras. Además, ha añadido: "Agradezco a Carlos que me haya elegido, para mi ha sido siempre un referente y poder trabajar con él es algo muy importante".

Agradezco a Carlos que me haya elegido, para mi ha sido siempre un referente y poder trabajar con él es algo muy importante" Daniel Oliveras Piloto de Rallies

Una toma de contacto para el futuro

Para Carlos Sainz, esta competición "va a significar una nueva etapa en el mundo de los raids". El piloto madrileño ha explicado que el rally "será una buena toma de contacto mutua para empezar a trabajar juntos de cara al futuro".

Aunque el objetivo principal es la adaptación, Sainz no renuncia a la victoria. "Espero tener un rally sin problemas, donde podamos conseguir terminar la carrera y, por supuesto, trataremos de conseguir la victoria", ha sentenciado.