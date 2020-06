El cantante Gene García ofrecerá un concierto gratuito este domingo en el Templete de San Francisco de Badajoz

Con motivo del Día Europeo de la Música se va a celebrar un concierto el domingo 21 de junio a las 22:00 horas en el Paseo de San Francisco, concretamente en el Templete de la Música. Actuará el cantante pacense Gene García voz y armónica, y le acompañará el pianista Pedro Calero. El repertorio será de canciones de soul y jazz.

El día 21 de junio se celebra el día Europeo de la Música con el objetivo de promocionar la música de dos maneras: la primera, que los músicos aficionados voluntariamente salgan a tocar a la calle. La segunda es con la organización de conciertos gratuitos, en los que el público tenga la oportunidad de presenciar sus artistas preferidos sin importar estilo ni origen.

Para esta ocasión se ha elegido al cantante pacense Gene. Con una voz inconfundible y un estilo único, Gene se presenta en esta ocasión en un incombustible dúo que revisita grandes clásicos del soul y de jazz con su estilo tan personal. Una voz, una armónica y un piano, no necesitan nada más para hacer buena música. El concierto tendrá una duración de una hora y cuarto.

Gene García ha destacado siempre por tener una singular voz. El conocido como líder de los Inlavables estaba trabajando en los últimos meses en su primer trabajo en solitario ‘Génesis’, una fusión de jazz, blues y jazz. Los dos primeros singles, con la canción original ‘Let it shine’ y la versión de ‘Just the way your are’ de Billy Joel.

En cuanto al pianista, natural de Hornachos y afincado en la capital pacense, Calero ha formado parte de los proyectos de músicas modernas y creativas "más interesantes" de la región de los últimos años.