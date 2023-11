Cabezas, en COPE: "Estoy sufriendo el acoso y los insultos de algunos descerebrados"

Repasamos la entrevista del líder del Partido Socialista en la ciudad de Badajoz, Ricardo Cabezas, en COPE Badajoz.

"(Sobre la investidura de Sánchez) Dan los números. En Badajoz pasó igual hace 4 años, cuando PP, Vox y Ciudadanos me quitaron la alcaldía. Yo lo asumí e hice oposición. Hay que respetar todas las situaciones. Yo me quejé, pero no generé un clima de crispación, ni fui hablando de golpes de estado. Lo de ahora es incendiario e irresponsable"

"Estoy sufriendo el acoso de determinados descerebrados. Voy por la calle y tengo que aguantar insultos. Aquí en España se ha perdonado a golpistas, a franquistas, y nunca ha pasado nada"

"Lo que es apluadible es que vamos a tener cuatro años más de gobierno del PSOE. Se seguirá apostando por el equilibrio territorial, aunque algunos digan que Extremadura va a salir perdiendo. Eso habrá que verlo. Los economistas también decían que habría recesión y no la hay..."

"En las anteriores elecciones se había creado un caldo de cultivo injusto, un clima de odio y tensión contra el PSOE a nivel nacional, regional y local. Eso nos ha pasado factura. La derecha y la ultraderecha no soportan que la izquierda gobierne en este país. Esa es la realidad"

"No han sido unos meses fáciles, desde las elecciones. Al final, te sientes decepcionado. No lo voy a ocultar. Ahora mismo no me planteo nada sobre volver a ser candidato. Me quedan dos años como secretario general, la política va a un ritmo vertiginoso, decir ahora que me voy luego recular o al revés sería una irresponsabilidad y una imprudencia"