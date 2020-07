El brote del Oeste

La vicepresidenta cuarta del Gobierno, Teresa Ribera, facilitaba en las primeras semanas del Estado de Alarma una polémica explicación a por qué Portugal tenía en ese momento datos mucho mejores que España en la lucha contra el coronavirus. Para la ministra de Transición Ecológica, el país vecino está “más al oeste”, más lejos de China, foco del covid 19. Unas palabras que provocaban todo un revuelo en redes sociales, donde la incredulidad de algunos miembros de la política se propagó hasta convertir a la vicepresidenta en tendencia absoluta.

Ahora, dos meses después se ha demostrado que el país vecino ha conseguido controlar la enfermedad hasta conseguir datos mucho más positivos que los obtenidos en España, apesar de los rebrotes que también estallan por todo el territorio luso.

Uno de esos rebrotes, preocupante por producirse en torno a una residencia de mayores del otro lado de la raya, tiene lugar en la vecina región del Alentejo.

Este martes, el Alentejo notificaba un número total de 544 personas infectadas con el coronavirus desde el comienzo de la pandemia. El número de muertes asociadas con el virus en esta región es de 17. Con relación a la jornada anterior, el Alentejo ha agregado 5 casos más positivos y dos muertes.

La mayoría de los fallecidos eran mujeres residentes del hogar de mayores Fundación María Ignacia Vogado Perdigão Silva en la localidad de Reguengos de Monsaraz, de apenas 11.000 habitantes.

Portugal registra hoy nueve muertes más por covid-19, en comparación con el lunes, y 287 casos más confirmados de infección, de los cuales 207 en la región de Lisboa y Vale do Tejo, según datos de la Dirección General de Salud (DGS).

Según el boletín epidemiológico diario, el número total de muertes por covid-19 desde el comienzo de la pandemia es ahora de 1,629 y el número total de casos confirmados es de 44,416.

En términos porcentuales, el aumento en el número de muertes fue del 0,5% (de 1.620 a 1.629) y el aumento en el número de infectados fue del 0,6% (de 44.129 a 44.416).



Lisboa y Vale do Tejo, con un total de 20,929 infectados, , con 207 más en las últimas 24 horas.

El boletín reitera que, en la Región de Lisboa y Vale do Tejo, que sigue siendo la región donde más casos se han contabilizado con un total de 20,929 infectados, aún quedan unos 200 casos por incluir en el total, refiriéndose a las pruebas realizadas por un laboratorio privado que en tres días la semana pasada no los registró en el sistema para este propósito, siendo su distribución aún no ha sido analizada por las autoridades sanitarias.

Después de Lisboa y el valle del Tajo se encuentra la Región Norte (17.823 casos), la Región Central (4.211), el Algarve (con 663 casos, un número que permanece sin cambios en comparación con el lunes) y el Alentejo (544). Las Azores tienen 151 infectados y Madeira 95 infectados.

Hay 11 condados en el país con más de 1,000 casos de pacientes infectados, una lista encabezada por la capital, Lisboa (3,645), Sintra (2,850), Loures (1,910), Amadora (1,780), Vila Nova de Gaia (1,678) y Porto (1,414) .



El número de pacientes reportados como recuperados también aumentó, con 279 personas recuperándose hoy, con un total de 29,445 casos ahora.