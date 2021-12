Badajoz tendrá el tradicional reparto de Roscón de Reyes en San Francisco pero sin chocolate

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha avanzado que se mantiene el tradicional reparto de Roscón de Reyes, pero que se va a modificar en el sentido de que se llevará a cabo sin entregar el chocolate, de cara a intentar evitar que la gente, una vez que lo reciba, lo consuma en el Paseo de San Francisco.

"Y por tanto no se acumule allí la gente comiendo el roscón pero se le entregará, y por lo demás nada más, el chocolate tampoco se hará, lo cual se ha comunicado hoy, no se va a hacer para desincentivar ese consumo en la propia vía pública", ha detallado el alcalde, que ha sido preguntado por la situación de la pandemia en la ciudad y en la región y si se contemplan más modificaciones en las actividades navideñas, como en el caso del Roscón.

Sobre esto último, Gragera ha hecho hincapié en que "hay que intentar tener en cuenta" que si la Junta de Extremadura toma decisiones como la de mantener las fiestas y los cotillones de Fin de Año en espacios cerrados, desde el ayuntamiento de la capital pacense "en espacios abiertos, en espacios públicos, pues obviamente con todas las precauciones del mundo" seguirán manteniendo esas actividades.

Primero, ha detallado, "porque la situación hospitalaria no es ni con mucho la que teníamos el año pasado" y según ha considerado "con cuatro veces más contagios hay cuatro veces menos personas hospitalizadas", lo cual "nos habla de un riesgo menor, aunque obviamente cierto".

"Lo que no puede ser es que la Junta de Extremadura en algún momento pretenda que los demás modifiquemos y cancelemos incluso como ha pasado con Iberocio actividades que estaban perfectamente controladas en espacios interiores", ha remarcado a continuación, para matizar: "y luego autoricen ellos, en la parte que les corresponde y les compete, las del ocio nocturno, me parece muy bien, me parece fenomenal pero no nos pueden pedir a nosotros lo que ellos no hacen".

"Y más teniendo en cuenta que en lo que a nosotros nos toca, que es organizar actividades al aire público, nosotros entendemos que se garantizan mucho mejor las condiciones de salubridad que en aquellas que lo hacen en espacios cerrados", ha incidido Ignacio Gragera.

También ha insistido en que "si no hay restricciones no las hay" y en que desde el ayuntamiento seguirán adaptando las actividades "no ya por criterios de la Junta de Extremadura que en este caso no ha dado ninguno, sino por criterios de responsabilidad" y porque desde el consistorio y el equipo de gobierno están "ocupados y preocupados en que la Navidad se desarrolle en las mejores condiciones posibles".