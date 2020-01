Badajoz no cerrará la taquilla y tendrá nueva Estación

Una situación que ha denunciado el sindicato CCOO, que califica el cierre de las ventanillas del resto de estaciones extremeñas como injustificado e imprevisto". En concreto, señala que en todas las estaciones de tren de la región, excepto Badajoz, Mérida y Cáceres, se ha "cerrado" la venta de billetes a partir de este miércoles, día 1, "sin justificación y sin una información previa adecuada", lo que ha provocado "desconcierto" entre trabajadores y clientes.

Así, el Sector Ferroviario de CCOO de Extremadura considera que esta decisión es "chapucera" y advierte que "se va a provocar un gran desconcierto y perjuicio entre los clientes y los propios trabajadores de Renfe y ADIF".

En esta línea, incide en que "importantes" estaciones como Don Benito, Villanueva, Plasencia o Zafra se quedan "sin posibilidad de vender billetes de esta manera a partir del 1 de enero".

Así, a las 12 horas del último día del año, los trabajadores de ADIF en las estaciones extremeñas "no sabían si unas horas después deberían vender o no billetes" y, a esa misma hora, los interventores de Renfe que deben fiscalizar los billetes a los viajeros a bordo de los trenes "no sabían si debían considerar como viajeros sin billetes a las personas que subieran en las estaciones sin poder comprar el título de transporte".

Sobre este respecto, en nota de prensa, CCOO Extremadura subraya que "no ha habido ni una comunicación de las empresas a sus trabajadores, ni a los Comités de ambas empresas, ni avisos a los usuarios de ferrocarril, ni un triste papel pegado a la pared que dijera lo que iba a suceder solo unas pocas horas después".

Estos viajeros extremeños, el día 1 de enero se van a encontrar con "la imposibilidad de sacar no solo sus billetes para viajar ese día, sino también sin poder adquirir los bonos 10, bonos mensuales y que tampoco van a saber dónde acudir para resolver este problema porque el personal de ADIF de las estaciones solo puede limitarse a informar al personal que no pueden vender billetes".

RENFE Y ADIF RESPONDEN

Ante esta decisión, RENFE asegura que los extremeños podrán comprar los billetes tanto en las oficinas de Correos de los municipios afectados, así como en máquinas expendedoras en las propias estaciones. Una alternativa que el sector ferroviario de CCOO pone en duda, ya que asegura que esas máquinas expendedoras "todavía no están instaladas" en las estaciones afectadas por este cierre.

A través de un comunicado, ADIF asgura que seguirá trabajando en 2020 en corredores AVE actualmente en construcción, como el AVE a Extremadura, la conexión a Asturias, la 'Y' vasca y el Corredor Mediterráneo. De este modo, la red ferroviaria de Alta Velocidad seguirá extendiéndose en 2020, dado que este año se pondrán en servicio nuevos tramos en las líneas AVE hacia Galicia y Murcia, en el Corredor Mediterráneo y, previsiblemente, el enlace con Burgos.

La conexión subterránea de Alta Velocidad entre las estaciones madrileñas de Chamartín y Atocha también está programada para este año, lo que posibilitará el hito de realizar trayectos AVE transversales sin necesidad de cambiar de tren en la capital.

Según ADIF, constituye una "pieza clave en el desarrollo del Corredor Mediterráneo y generará importantes beneficios para los trenes que circulan por el sur de Cataluña y el eje de Levante". En concreto, permitirá recortar en una media hora el tiempo de viaje entre Barcelona y Valencia.

En cuanto a la conexión AVE subterránea entre las estaciones de Madrid-Chamartín y Madrid-Atocha, "se trata de una infraestructura clave para la liberalización" del transporte de viajeros en tren, según destacó la presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, en una entrevista con Europa Press.