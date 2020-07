Badajoz no celebrará "La Noche en Blanco" ni la Feria de la Caza y la Pesca(FECIEX)

Badajoz ha decidido suspender las ediciones 2020 tanto de "La Noche en Blanco", prevista para el 5 de septiembre, como de la Feria de la Caza, Pesca y Naturaleza Ibérica (Feciex), que estaba fijada del 17 al 20 de septiembre, debido al actual contexto marcado por la pandemia del coronavirus.

En rueda de prensa, el alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, ha manifestado en relación al multitudinario evento cultural, que en la actualidad no se dan las condiciones para organizar una actividad con tal concentración de personas.

La "prudencia" obliga a entender que un evento como "La Noche en Blanco" no es hoy compatible con los niveles de prevención frente al coronavirus, ha afirmado Fragoso, quien ha explicado que, no obstante, se organizarán durante ese mes distintos eventos para que la actividad cultural "no decaiga".

La Feria del Libro (prevista para septiembre) sí se celebrará y se trabaja, por otro lado, en varias actuaciones de cara al próximo "Almossassa", adaptadas siempre a la actual situación.

Respecto a Feciex, el comité ejecutivo de la feria y los profesionales del sector han tomado la decisión de que no se celebre, aunque sí se llevarán a cabo los encuentros sectoriales para profesionales que habitualmente acompañan al evento.

Así, Fragoso ha agradecido la predisposición de la Lonja de Extremadura y del Ejecutivo autonómico para que puedan celebrarse los consejos regionales de Caza y de Pesca, la Junta de Homologación de Trofeos y la Mesa de la Carne de Caza, reunión ésta última que marca los precios de cara al siguiente año respecto a los productos cinegéticos.

El primer edil ha destacado cómo muchos de los expositores habituales trasmitieron que estarían en Feciex si al final Badajoz decidía celebrar la feria, pues querían apoyar al evento "también en los momentos más duros".

En cuanto a la feria que sigue tradicionalmente a Feciex, la Feria Hispano Portuguesa (Fehispor), Fragoso ha dicho que se sigue planificando, de cara a su celebración en noviembre.

El regidor pacense ha remarcado que el Ayuntamiento sigue "la línea de responsabilidad" mostrada por la ciudadanía pacense, organizando los eventos que son posibles e impulsando nuevas obras para contribuir a la recuperación económica