Badajoz el anhelado instituto de Mirador de Cerro Gordo

El Ayuntamiento de Badajoz tramitará por la vía de urgencia la cesión de una parcela para la construcción de un instituto en el barrio Mirador de Cerro Gordo. Así lo ha anunciado la asociación de vecinos, que lleva años luchando por este proyecto, cumpliendo una reivindicación histórica de los residentes.

Un trámite clave en el pleno

El próximo pleno municipal abordará la transferencia del suelo a la Junta de Extremadura, un paso decisivo para reactivar las instalaciones. El expediente de cesión se preparará en la Comisión Municipal que se reúne el próximo martes 14 de abril, para después elevar la propuesta al pleno de la corporación, donde se espera que salga adelante al ser una demanda unánime de la barriada.

La lucha vecinal da sus frutos

Detrás de este avance hay un largo trabajo de la asociación de vecinos, que ha incluido reuniones, gestiones y una fuerte presión vecinal. La entidad ha agradecido al equipo de gobierno local su atención a esta demanda y el impulso necesario para que el expediente siga su curso.

La asociación ha destacado que el resultado es fruto de la participación ciudadana y del trabajo colectivo. Lo consideran "un logro de un barrio que se mueve, participa y lucha por sus necesidades", un ejemplo de que la colaboración entre los vecinos y las administraciones puede generar cambios significativos.

Es un logro de un barrio que se mueve, participa y lucha por sus necesidades" AVV Cerro Gordo

Si la cesión se materializa, Mirador de Cerro Gordo dará un paso de gigante para tener su propio instituto, descongelando un proyecto que llevaba mucho tiempo paralizado. El optimismo prevalece, ya que por ahora no han trascendido posiciones políticas en contra, y el barrio celebra la posibilidad de que sus jóvenes puedan estudiar secundaria sin salir de su zona.