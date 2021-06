El Ayuntamiento licita la demolición de las edificaciones adosadas a Palacio de Godoy

El Ayuntamiento de Badajoz ha sacado a licitación los trabajos de demolición de las edificaciones adosadas al Palacio de Godoy, como primer paso para la puesta en valor de este entorno dentro de un proyecto financiado con fondos europeos DUSI.



Estas demoliciones incluyen la recogida de las instalaciones y elementos aprovechables, así como la retirada de las placas de fibrocemento conforme a las medidas de prevención necesarias, según la memoria del proyecto, cuyo inicio del proceso de contratación ha sido publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público.



El contrato es el paso previo a la intervención que gracias a los fondos europeos pondrá en valor el palacio de Godoy y su entorno, incluido dentro del Programa de Actuación en el Casco Histórico pacense.



Para ello, es necesario la expropiación de distintos inmuebles, lo que permitirá llevar a cabo el proyecto singular con la dotación general socio-recreativa del entorno "en el que se puedan vincular en un mismo uso hostelería, comercios, oficinas y espectáculos".



"Todo ello para establecer un único aparcamiento subterráneo", tal y como recoge la memoria del proyecto.



La mejora del entorno del Palacio de Godoy (espacio que data del siglo XVI) estaba incluida en el paquete de actuaciones dentro de los fondos DUSI dada a conocer por el Ayuntamiento de Badajoz a finales de 2019, e incluye la demolición de varias construcciones de propiedad municipal para habilitar una zona verde y generar un acceso directo a la ronda Reina Sofía.



Gracias a este desarrollo también se pretende crear un aparcamiento en superficie o actuar en la fachada del propio palacio.



