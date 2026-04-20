COPE
Podcasts
Badajoz
Badajoz

Una avería en la 'autopista' deja sin agua a varios barrios de Badajoz

La rotura de una tubería en la BA-20 ha afectado durante horas al suministro en Antonio Domínguez y Suerte de Saavedra

Miriam Garriga

Badajoz - Publicado el - Actualizado

1 min lectura

Vecinos de varios barrios de Badajoz, entre ellos Antonio Domínguez y Suerte de Saavedra, han notificado a primera hora de la mañana de este lunes problemas con el suministro de agua que se han prolongado durante horas.

Al parecer, el origen del problema ha sido la rotura de una tubería en la BA-20, la carretera conocida popularmente como la 'autopista'.

Avería solucionada

Según la información proporcionada por Aqualia, la empresa concesionaria del servicio, la avería ya se encuentra solucionada. No obstante, apuntan que es posible que una pequeña zona cercana a la rotura continúe sufriendo los estragos del corte de manera puntual.

Este texto ha sido elaborado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

Temas relacionados

Escucha en directo

En Directo COPE BADAJOZ

COPE BADAJOZ

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

5:00H | 20 ABR 2026 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking