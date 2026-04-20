Una avería en la 'autopista' deja sin agua a varios barrios de Badajoz
La rotura de una tubería en la BA-20 ha afectado durante horas al suministro en Antonio Domínguez y Suerte de Saavedra
Badajoz - Publicado el - Actualizado
1 min lectura
Vecinos de varios barrios de Badajoz, entre ellos Antonio Domínguez y Suerte de Saavedra, han notificado a primera hora de la mañana de este lunes problemas con el suministro de agua que se han prolongado durante horas.
Al parecer, el origen del problema ha sido la rotura de una tubería en la BA-20, la carretera conocida popularmente como la 'autopista'.
Avería solucionada
Según la información proporcionada por Aqualia, la empresa concesionaria del servicio, la avería ya se encuentra solucionada. No obstante, apuntan que es posible que una pequeña zona cercana a la rotura continúe sufriendo los estragos del corte de manera puntual.
Este texto ha sido elaborado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.
Escucha en directo
COPE BADAJOZ
"La pitada al himno en una final de la Copa del Rey, cuando juega un equipo vasco o catalán, es casi una tradición, es irritante, pero ahí sigue"
Carlos Herrera
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h