Una avería en la 'autopista' deja sin agua a varios barrios de Badajoz

Vecinos de varios barrios de Badajoz, entre ellos Antonio Domínguez y Suerte de Saavedra, han notificado a primera hora de la mañana de este lunes problemas con el suministro de agua que se han prolongado durante horas.

Al parecer, el origen del problema ha sido la rotura de una tubería en la BA-20, la carretera conocida popularmente como la 'autopista'.

Avería solucionada

Según la información proporcionada por Aqualia, la empresa concesionaria del servicio, la avería ya se encuentra solucionada. No obstante, apuntan que es posible que una pequeña zona cercana a la rotura continúe sufriendo los estragos del corte de manera puntual.