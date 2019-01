Atrapado el atracador que se disfrazó de Guardia Civil

La Policía Nacional detiene a un hombre de 52 años como presunto autor del robo cometido con arma de fuego en una sucursal bancaria de Badajoz. El suceso se produjo el pasado lunes , día 14, a una sucursal de La Caixa a la que habría accedido con "ropa" de Guardia Civil, y un arma de fuego que podría no ser real.

Fuentes de la Policía Nacional han concretadoa COPE que pasadas las 8,30 horas de este lunes una persona vestida de Guardia Civil, en relación a lo cual han entendido que estaría "disfrazado" y que "no es real", ha entrado en una sucursal de La Caixa de la avenida Damián Téllez Lafuente de la capital pacense.

El atracador portaba lo que parecía ser un arma de fuego, que hasta el momento desconocen si "es real o no", y con la que ha atracado el banco.

Posteriormente ha huido a pie, razón por la cual la policía ha establecido un dispositivo de búsqueda y localización de esta persona, en relación a la cual ha detallado que "de momento continúan las investigaciones" para conocer su paradero.

Las primeras informaciones apuntan a que este hombre se ha podido llevar alrededor de 3.000 euros en el atraco y que no ha habido que lamentar daños personales, ni lesiones o heridos, y han hecho hincapié en que no pueden concretar su descripción personal, salvo que se trata de un varón, "para no entorpecer la investigación".

El suceso ha causado un importante revuelo en la zona. La policía se ha hecho presente desde primera hora de la mañana y aun mantiene una presencia discreta en los alrededores de la oficina.