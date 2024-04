La Asamblea da luz verde a la ley para aplicar el régimen de gran municipio a Badajoz

La Asamblea de Extremadura ha aprobado este jueves la propuesta de ley para aplicar a la ciudad de Badajoz el régimen de organización de los municipios de gran población, formulada conjuntamente por los cuatro grupos parlamentarios.



A la sesión plenaria ha asistido el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, y otros miembros de la corporación municipal.



Tras adoptarse el acuerdo de su tramitación por el procedimiento de lectura única, se ha celebrado el debate de totalidad previo a su votación, en la que ha salido adelante como es lógico por unanimidad.



La propuesta de ley cuenta con exposición de motivos y un único articulo.



El texto indica que el Capítulo I del Título X de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, estable el ámbito de aplicación del régimen de organización de municipios de gran población.



En el artículo 121.1 letra c) de esta ley se recoge que este régimen será de aplicación a los municipios que sean capitales de provincia, capitales autonómicas o sedes de instituciones autonómicas, y exige que para acogerse deben decidirlo previamente los órganos correspondientes municipales.



Así, el Pleno del Ayuntamiento de Badajoz, en una sesión celebrada el día 27 de julio de 2023, decidió por unanimidad solicitar a la Asamblea la autorización para su calificación como municipio de gran población, al encontrarse en el supuesto previsto en dicha ley, por su condición de capital de la provincia homónima de población no superior a 175.000 habitantes.



Por cumplirse, por tanto, las condiciones legales y "considerando que concurren, además, circunstancias que aconsejan la adopción de la medida", esta ley dispone en su único artículo la aplicación a Badajoz del régimen de organización de los municipios de gran población.



En el debate, las cuatro formaciones políticas han destacado el consenso municipal y regional con el que nace la medida, el respeto a la autonomía local, y el período de oportunidades que se abre a partir de ahora para el desarrollo de la ciudad y de toda Extremadura.



El diputado de Unidas por Extremadura José Antonio González Frutos, al que le hubiera gustado que se hubiese hecho antes, ya que la ley es de 2003, de hace casi 20 años, ha abogado por aprovechar este paso para profundizar en herramientas democráticas, como se ha hecho en otros municipios.



"Apoyamos entusiasticamente esta iniciativa", ha subrayado Ángel Pelayo Gordillo (Vox), que ha defendido la importancia de esta medida para la "vigorización" de la autonomía municipal, que ha defendido frente a un sistema autonómico que "disgrega".



El diputado socialista Luis Tirado ha expresado su deseo de que su desarrollo sea también fruto del consenso, que sus beneficios lleguen por igual a todos los pacenses y que su aplicación no sea "partidista" como ha pasado en otros lugares.



Manuel Naharro (PP), que ha destacado que la medida está "por encima de intereses partidistas", ha asegurado que permitirá descentralizar la gestión y una administración más ágil y moderna para atender mejor ciudadano.



Además de potenciar los distritos, supondrá la creación de un consejo social y la asunción de más competencias del Estado para contar con más servicios, según Naharro.



El resultado de la votación ha sido acogido con una gran ovación y la presidenta de la Asamblea, Blanca Martín, ha felicitado a la ciudad de Badajoz.