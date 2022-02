Archivada la denuncia que pedía investigar voto de Casero en la reforma laboral

El juzgado de instrucción número 22 de Madrid ha archivado la denuncia presentada por un abogado para investigar el voto telemático del diputado extremeño del PP Alberto Casero que permitió la convalidación de la reforma laboral.



Al margen de la polémica parlamentaria surgida tras la votación errónea del diputado, un abogado llevó el caso a los tribunales y presentó una denuncia por un presunto delito contra los derechos fundamentales.



Tras estudiarla, la magistrada al frente del juzgado de instrucción número 22 de Madrid no ha visto "debidamente acreditada la perpetración de infracción penal alguna", de modo que ha acordado el sobreseimiento provisional del caso en un auto, al que ha tenido acceso Efe y contra el que cabe recurso.



Recurso que el letrado ya ha presentado ante el juzgado, en el que pide que el diputado Casero testifique para aclarar si existió un "error humano" en la votación, algo que considera "de posibilidad muy remota".



En el escrito se adjunta el informe en el que los letrados del Congreso dieron por válido el voto de Casero, y el previo de la Dirección Técnica del Congreso, que ya dejó acreditado que "no se produjo un fallo en el sistema" informático ni incidencia alguna.



El denunciante argumenta que, según este informe técnico, Casero comprobó la votación cinco veces, de modo que pide que el diputado declare si verificó "con la firma electrónica y ratificando por segunda vez, que voto NO, aunque el recibo digital señalara SI y que por eso entró en el sistema hasta 5 veces hasta las 17:55 horas, entendiendo que lo hizo porque debía comprobar tal supuesto error".



"De ser su testimonio rotundo deberá realizarse un examen informático independiente", añade.



Aparte de este procedimiento, tanto el diputado Casero como su grupo parlamentario presentaron sendos recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional por el voto erróneo que permitió la convalidación de la reforma laboral por la mínima: 175 síes frente a 174 noes. También lo hará Vox, según anunció, que solicitará la suspensión cautelar de la norma.