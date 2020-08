84 años después el miedo y la revancha enfrenta a los pacenses... a algunos

La polémica se sigue avivando, aunque las calles parecen haberlo olvidado. Durante muchos años este día (y muchos de los relacionados con los dolorosos momentos de la Guerra Civil) había dejado de tener importancia para los pacenses. Todos en la ciudad tenemos familiares que estuvieron en uno u otro bando, pero la mayoría de esos familiares ha ido haciendose mayores y otros, por desgracia, falleciendo. Las Familias dejan de tener recuerdos de primera mano.

Sin ir más lejos, discutir por ese motivo en estos días es como si en el año del Mundial de España se discutiera la pérdida de Cuba o la Explosión del Maine o si durante la celebración de la victoria en la Segunda Guerra Mundial, Confederados se manifestaran en contra de los Unionistas en las calles de Nueva York o si a principio del siglo XX hubiera habido matifestaciones por los fusilamientos del 2 de Mayo.

Pero vivimos tiempos convulsos y a la llamada de "Tensión, tensión, necesitamos que haya tensión", los más extremistas de uno y otro bando del arco político pacense dramatizan sus posturas respecto a hechos históricos de hace casi un siglo, mientras que los partidos más "centrados" miran asombrados y la "sociedad real" está a sus cosas del día a día.

EL "DÍA HISTÓRICO" DEL CONCEJAL DE VOX

Alejandro Vélez está asesorado en su puesto de concejal de limpieza por dos polémicos exmiembros del Partido Popular: José Antonio Morales, ex Alcalde de Lobón, famoso por acudir a recoger un premio de la Fundación Francisco Franco, y Antonio García Pitel, ex Alcalde de Guadiana, empeñado en mantener la denominación "del Caudillo" en su localidad, así como numeroso material histórico denunciado por incumplir la Ley de Memoria Histórica. Los tres fueron expulsados de Vox por no atenerse a las normas del partido y fueron readmitidos como Grupo Municipal de Vox al solicitar al juez una cautelar ante la denuncia interpuesta por esa expulsión.

Vélez, en el pleno extraordinario de presopuestos (retrasado a causa de la emergencia sanitaria) que se celebró el pasado viernes 14 de agosto, día de la entrada de las Tropas de Yagüe en la capital pacense dijo esto:

Vídeo

Ni que decir tiene que la bancada que aglutina a los concejales socialistas y a la concejala de Podemos, protestaron sin cesar.

El Alcalde (Francisco Javier Fragoso, PP) no dejó de llamar al orden, como suele hacer, los cada vez más continuos rifirafes entre la izquierda y el concejal de Vox, y el Grupo Muncipal de Ciudadanos emitía "a posteriori" una nota de prensa en la que "lamenta que el concejal Alejandro Vélez use su tribuna en el Pleno municipal del Ayuntamiento de Badajoz para avivar los viejos fantasmas de la Guerra Civil española.

Ciudadanos señal que "las palabras de Vélez resultan inaceptables porque no atienden a razones históricas y porque celebran una de las fechas más crueles y sangrientas de la historia de nuestra ciudad".

"Del mismo modo lamentamos que el Pleno del Ayuntamiento de Badajoz se convierta una vez más en el escenario para que los populismos hagan gala de su nefasta retórica y busquen, una vez más, el enfrentamiento entre españoles", termina el comunicado.

MANIFESTACIÓN ANTIFASCISTA

Por otro lado, en la tarde de ese mismo 14 de Agosto, unas 50 personas, con mascarilla y manteniendo la distancia de seguridad, se manifestaban convocadas por Izquierda Unida. El portavoz de este partido en Badajoz, Adrián Rodríguez afirmó a los medios alli congregados que «no hay olvido ni perdón para los autores y responsables de los "asesinatos en masa" perpetrados en la ciudad tras su asedio». Y ese era el lema que proclamaba la pancarta que encabezaba la manifestación: "Ni olvido ni perdón", acompañadas por banderas tricolores.

Y en la mañana del Sábado, el Partido Socialista ha congregado a los suyos en el Cementerio de San Juan, para participar "en el acto en recuerdo y homenaje a las víctimas".