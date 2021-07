Amazon se instalará en Badajoz con el beneplácito de la Junta

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, se ha reunido este martes con el director de Amazon Customer Fulfillment para España, Francia e Italia, Fred Pattje, para abordar el proyecto de implantación del futuro centro logístico de la compañía en Badajoz.

De esta manera, el jefe del Ejecutivo regional ha podido conocer el alcance e impacto de este centro en la economía regional.

