Partido de pretemporada del CD Badajoz ante el Sevilla Atlético

El próximo viernes 13 de agosto, el Nuevo Vivero acoge un nuevo compromiso de pretemporada. El CD Badajoz de Óscar Cano, recibe al filial del Sevilla FC a las 21h.

Las entradas para el partido tendrán un precio único paraabonados de 5€(a partir de 5 años) y de10€ para no abonados. Podrán adquirirse a partir de mañana de forma presencial en las oficinas del estadio (L-V 10-14h) y el viernes desde las 19:30h en la taquilla del estadio.

Además, los abonados que compren su entrada anticipada (hasta el viernes a las 14H) podrán adquirir una entrada adicional al precio de 5€.

Se habilitarán dos accesos por tribuna. Las entradas son sin numerar y los aficionados se irán ubicando en las gradas por orden de llegada. Recomendamos adquirir la entrada de forma anticipada y llegar al estadio con la suficiente antelación, para evitar colas en el acceso.

Como se ha venido haciendo durante toda la temporada, el club apela a la responsabilidad de los asistentes y recuerda que todas las medidas preventivas tienen como objetivo cumplir con la normativa establecida y que la salud debe ser la prioridad de todos. Por ello, aquellos aficionados que decidan asistir, deberán hacerlo teniendo en cuenta las siguientes medidas:

En las puertas de acceso se hará una desinfección de manos con gel hidroalcohólico y se tomará la temperatura a todos los usuarios que vayan acceder, no superando los 37ºC. El uso de la mascarilla será obligatorio en todo momento pudiendo llegar a ser expulsado todo aquel aficionado que no haga correcto uso de ella. No se podrá acceder al estadio con comida ni se podrá fumar. No está permitida la movilidad entre asientos, con la excepción del uso del baño, por orden. Sí están permitidas las bebidas embotelladas sin tapón con una capacidad inferior de 35cl.

El FORMULARIO DE LOCALIZACIÓN PERSONAL se deberá entregar en el descanso al personal del club que lo requiera, siendo obligatorio traerlo desde casa.

Una vez finalizado el partido, el estadio se irá evacuando por zonas para evitar aglomeraciones en las diferentes puertas. Rogamos sigan las indicaciones de megafonía.

Desde el Club Deportivo Badajoz piden responsabilidad a todos los asistentes al partido y ruegan que se dejen guiar por la organización, las señales visuales y las indicaciones de los trabajadores.