Joaquín Parra: "Estoy contagiado de un virus... Tengo el virus del BADA-20"

"Este es un vitus bueno que nos ayudará a destruir el malo", explica Joaquín Parra, el máximo dirigente del Club Deportivo Badajoz, en una carta envíada a la afición desde su confinamiento en la capital hispalense, que publica cdbadajoz.es y que reproducimos integramente para que los oyentes de cope y usuarios de cope.es puedan leerla:

Querida familia del CD Badajoz,

En estos momentos tan duros de confinamiento y de preocupación para todos, me gustaría transmitiros mi ánimo y mi apoyo moral.

Son días difíciles por la terrible situación que estamos viviendo y precisamente en estos momentos, en los que tanto se echa de menos la cercanía de familiares y amigos, yo no puedo dejar de pensar en mi familia blanquinegra, en toda la ilusión y el afecto que me habéis transmitido, desde que tomé las riendas de nuestro Club para hacer un CD Badajoz más grande. Seguimos trabajando sin descanso, pero ¡cómo se echan de menos los domingos en el “Nuevo Hervidero”!

Mis síntomas son la ilusión que me desborda y las ganas de seguir trabajando. No paro de darle vueltas a todo lo que podemos hacer por este equipo y su ciudad

Cuando llegué a Badajoz, jamás pude imaginarme lo profundo que influiría en mi embarcarme en este proyecto que hoy, es parte tan importante de mi vida. Durante estos días en los que vivimos luchando contra el maldito COVID-19, me he dado cuenta que yo estoy contagiado de un virus, pero en este caso un virus bueno que nos ayudará a vencer al malo. Tengo el virus del BADA-20. Mis síntomas son la ilusión que me desborda y las ganas de seguir trabajando. No paro de darle vueltas a todo lo que podemos hacer por este equipo y su ciudad, no consigo conciliar el sueño con toda la responsabilidad y ganas que tengo, por devolveros todo lo que me estáis dando y por llevar a nuestro Badajoz a lo más alto.

Yo no soy ningún mesías, ningún jeque árabe, ni ningún fondo de inversión. Soy Joaquín Parra, una persona trabajadora que ha puesto en el CD Badajoz su corazón, mucha pasión y toda la ilusión del mundo.

Llegué a una ciudad que conocía muy poco y a un mundo, el del fútbol, que desconocía. Badajoz me ha acogido como uno más y en tan poco tiempo he vivido momentos que no olvidaré; las caras de ilusión de todos los pacenses en una noche mágica como Rey Gaspar, ser padrino de la promoción de Ingenieros Industriales de la Universidad de Extremadura, visitar el hospital Materno Infantil y poder colaborar en la felicidad de esos niños, disfrutar casi en primera persona de una de vuestras fiestas más importantes, el Carnaval… me siento un pacense más y seguiré estando a disposición de la sociedad cuando Badajoz me necesite.

Y en cuanto al fútbol ¡qué puedo decir! Me estáis ayudando a conseguir el “Badajoz de los records” Número de abonados, colgar el cartel de “no hay billetes” en el Nuevo Vivero, lo vivido en la Copa del Rey… ¡no puedo estar más orgulloso!

A pesar de las circunstancias que estamos atravesando, en el CD Badajoz seguimos trabajando para conseguir nuestros objetivos. Como sabéis, en la parcela deportiva hemos incorporado a Moisés de Hoyo, un profesional de Primera División que nos ayudará sin duda a dar un salto de calidad, en un aspecto tan importante como la preparación física, más aún en una situación como la que estamos viviendo.

Son días duros, en las que muchos clubes han optado por convocar ERTEs, para cubrirse ante las calamidades económicas que se avecinan, incluso clubes de primer nivel con gran solvencia económica. En el CD Badajoz hemos decidido que NO seguiremos ese camino. Queremos transmitirles a nuestros jugadores y trabajadores nuestra confianza y apuesta por ellos.

Son días duros, en los que muchos clubes han optado por convocar ERTEs. En el CD Badajoz hemos decidido que NO seguiremos ese camino.

Es una apuesta que supone un esfuerzo económico muy importante para nuestro club, pero que estoy convencido, y así me lo han trasladado los propios jugadores, que sabrán agradecerlo y recompensarlo cuando llegue el momento, dejándose la piel y el alma en el campo, defendiendo nuestro escudo. Confío en nuestros jugadores que me han demostrado que son unos auténticos profesionales, pese a que jueguen de momento, en una categoría que no lo es. Además de unos chicos con un excelente valor humano, que en estos días se han ofrecido para colaborar en su medida con los centros hospitalarios de la ciudad. Muy comprometidos con el club y su afición, llegando incluso a sufragar el coste de autobuses para el derbi que desgraciadamente no pudo disputarse.

Es para mí un orgullo que el CD Badajoz, se haya convertido en un referente, por forma de trabajo y seriedad. Ya son muchos los jugadores dentro de nuestra categoría incluso de Segunda A, que están mostrando interés por pertenecer a nuestro club.

Aún no sabemos que nos deparará el futuro más próximo, ni cuándo podremos volver a disfrutar de nuestro equipo en el verde, pero sí sé que cuando ese momento llegue, no os quepa la menor duda de que todos nosotros y nuestros jugadores estaremos preparados para seguir luchando por nuestro objetivo. Ya sabéis que mi sueño, mi ilusión, es lograr el ascenso a Segunda División. Si nos mantuviéramos en Segunda B, no os preocupéis, porque haremos un equipo para intentar el ascenso de nuevo, y si lográsemos el sueño, seguiríamos soñando con metas más altas: llevar al Badajoz a Primera División. Esa es mi ilusión y objetivo.

Me gustaría dotar a Badajoz de un gran estadio de fútbol, que se convierta en el principal foco de atracción para visitar la ciudad.

Nuestros sueños no se limitan a los resultados deportivos. Queremos sentar las bases y estructuras para ser un equipo de primer nivel. Ambiciono con dotar al Nuevo Vivero, de nuevas reformas y mejoras, que puedan situar nuestro estadio en uno de los referentes nacionales. Durante estas semanas, estoy revisando los proyectos que me están presentando. Me gustaría dotar a Badajoz de un gran estadio de fútbol, que se convierta en el principal foco de atracción para visitar la ciudad. ¿Sabéis que en Madrid el segundo lugar más visitado después del Museo del Prado es el Santiago Bernabéu? ¿os imagináis conseguir algo así, para Badajoz?

Desgraciadamente, no tenemos libertad para trabajar en este aspecto, seguimos pendientes de una cesión que no termina de llegar por parte del Ayuntamiento de Badajoz y sus gestores. Esta triste situación, que nos está retrasando en nuestro objetivo, no nos va a arrugar, al contrario, si el Ayuntamiento no se sube a nuestro proyecto, nos veremos obligados a buscar otro lugar para construir un nuevo estadio, ya que son varias las localidades cercanas que se han ofrecido. Tendremos el estadio que nos merecemos, os lo garantizo.

Seguimos trabajando para potenciar una base sólida de nuestra cantera. Un crecimiento deportivo y en valores que será nuestro orgullo en el presente y futuro.

No puedo olvidarme de nuestra querida Academia. Seguimos trabajando para potenciar una base sólida de nuestra cantera. Un crecimiento deportivo y en valores que será nuestro orgullo en el presente y futuro. Estoy seguro de que muchos de ellos llegarán a convertirse en profesionales, mientras deben centrase en crecer, disfrutando de este juego. ¡Quedaos con sus nombres porque en unos años los veréis jugar contra los mejores en el primer equipo! Y gracias a todas las familias que hacen posible esto. Padres, madres, abuelos, hermanas… que sacrifican su tiempo para llevar a los niños y niñas a los entrenamientos. Que invierten tiempo y dinero en una pasión.

Mención especial para las chicas del femenino. Para ellas siempre todo es un poco más difícil, por eso desde aquí mi más sincera enhorabuena. En el CD Badajoz vamos a luchar para que también ellas sean un referente en el futbol femenino nacional.

En este punto, me gustaría detenerme en el tejido empresarial de Badajoz. Un sector que, en gran parte, vivía alejado del club de su ciudad y que me ha demostrado su apoyo. Gracias por estar al lado del club, contamos con vosotros, para hacer un CD Badajoz grande y crear un excelente tándem entre vosotros y nuestros aficionados.

Sin extenderme más, aunque pasaría horas y horas hablando del Badajoz, sólo me queda transmitiros mi ilusión y tratar de contagiaros a todos de mi virus benigno, el virus “BADA-20”.

¡¡¡Aúpa Bada!!!