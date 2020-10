La afición del CD Badajoz volverá a su casa, la Casa Blanca... y Negra

El Club Deportivo Badajoz ha comunicado a través de su página webque las autoridades de Salud Pública han dado autorización para abrir al público el Estadio Nuevo Vivero el próximo domingo, día 25 de octubre a las 18h en el partido que le enfrentará al CD Don Benito. El acceso será exclusivo para abonados, por lo que no se habilitará taquilla para la venta de entradas.

En este partido solo podrán entrar al estadio los abonos de tipo adulto e infantil, no estando permitido el acceso a abonados de tipo “mini o peque”. Debido a las limitaciones de aforo, tampoco podrán disfrutar el partido los abonos adquiridos por empresas en categoría partner.

Los abonados de Tribuna, Palco y Preferencia mantendrán su ubicación, aunque no el asiento asignado en el abono. Mientras que en el Fondo Norte los sectores 1, 3 y 5 permanecerán en el mismo y los sectores 2 y 4 serán trasladados al Fondo Sur. En cuanto a la asignación de las butacas, los acomodadores del club irán ubicando a los abonados conforme vayan llegando a las gradas del sector correspondiente, respetando la distancia de seguridad marcada por las autoridades sanitarias.

La entrada al estadio estará segmentada por zonas y horarios. No pudiendo abandonar el mismo hasta el final del encuentro. Los abonados situados en Tribuna, Palco y Preferencia accederán a las instalaciones entre las 16 y las 16:45h y ambos fondos entre las 17 y las 17:45h. Una vez cumplidos los horarios las puertas del recinto permanecerán cerradas siguiendo el protocolo de evacuación de emergencia. Es indispensable presentar el abono para poder acceder al estadio. Las personas que no lo tengan deberán pasar por taquilla para obtenerlo presentando el resguardo correspondiente.

En las puertas de acceso se hará una desinfección de manos con gel hidroalcohólico y se tomará la temperatura a todos los usuarios que vayan acceder, no superando los 37ºC. El uso de la mascarilla será obligatorio en todo momento pudiendo llegar a ser expulsado todo aquel aficionado que no haga correcto uso de ella. En la entrada habrá que entregar de forma obligatoria el Formulario de localización personal. No se podrá acceder al estadio con comida ni se podrá fumar. Sí están permitidas las bebidas embotelladas sin tapón.

Una vez finalizado el partido, el estadio se irá evacuando por zonas para evitar aglomeraciones en las diferentes puertas. Los usuarios situados en la zona alta de tribuna y preferencia abandonarán el estadio a las 19:50h, los de la zona baja de las mismas a las 19:55h.Tribuna central a las 20h. En el caso de los fondos, las zonas altas saldrán a las 20h y las bajas a las 20:05h.

Desde el Club Deportivo Badajoz se pide responsabilidad a todos los asistentes al partido y ruegan que se sigan las indicaciones de la organización, las señales visuales y las indicaciones de la megafonía del estadio.