La Tuna de Mayores de Badajoz reivindica el envejecimiento activo a través de la música

La Tuna de Mayores de Badajoz se ha convertido en un referente del envejecimiento activo en la ciudad. Más que una agrupación musical, son un grupo de amigos que demuestran que la edad dorada es una etapa para aportar y disfrutar. Su portavoz, Severiano 'Sevi', explica que la tuna, nacida en la Universidad de Mayores, se mantiene activa durante todo el año, superando las quince actuaciones en el último año, siempre con un fin social.

Unidos por la solidaridad

El evento más inminente tendrá lugar el próximo 17 de abril a las 20:30 horas en el Teatro López de Ayala. Se trata de un concierto solidario en el que compartirán escenario con el grupo ‘Los Amigos de La Ronda y el Bolero’ de Pozoblanco y el coro del colegio Juventud. La recaudación íntegra del evento se destinará al Banco de Alimentos de Badajoz y a la Asociación Oncológica Extremeña.

La iniciativa ha tenido una gran acogida en la ciudad, con cerca de un 70 % del aforo ya vendido, según ha confirmado Sevi. Para aquellos que no puedan asistir pero deseen colaborar, se ha habilitado una fila 0. “Estamos gratamente sorprendidos y muy satisfechos”, ha señalado Teodoro.

Que todo lo que se recaude sea para beneficio de esas dos asociaciones" Sevi Tuna de Mayores

Más que un proyecto musical

El espíritu de la tuna se resume en su lema: “comiendo, bebiendo y cantando”. Para ellos, es una forma de vida que se apoya en la amistad y la música. Con componentes del grupo que rozan los 81 y 82 años, la agrupación es un claro ejemplo de vitalidad. “Tenemos un envejecimiento activo”, afirma Sevi, quien espera que la salud les permita continuar con su labor muchos años más.

Tenemos un envejecimiento activo" Sevi Tuna de Mayores

El portavoz ha querido agradecer públicamente al Ayuntamiento de Badajoz y al consorcio López de Ayala por las facilidades y el apoyo constante. Sobre los beneficiarios, ha destacado que “todo lo que se recaude y lo poquito que podamos nosotros poner de nuestra parte, pues que sea para beneficio de esas 2 asociaciones, que la verdad que hacen un trabajo enorme”.

Una agenda sin descanso

Cartel del Evento

La tuna no para. Recientemente han participado en la Feria de Mayores y su calendario sigue lleno. El 14 de mayo actuarán en el 30 aniversario de la asociación del Alzheimer y también tienen previsto un evento con las escuelas municipales de música en el centro de mayores de Santa Marina. Además, colaboran asiduamente con la Hermandad de la Soledad y visitan residencias de mayores para llevarles su alegría.