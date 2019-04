"¡¡Estamos en Portugal y no tenemos gasolina para salir de aquí!!" Españoles afectados por la huelga

Tiempo de lectura: 1



La huelga que los transportistas de combustible en Portugal están llevando a cabo desde el pasado lunes, ha desabastecido prácticamente el país luso. Se está dando el caso de españoles que están en Portugal y no pueden regresar porque no tienen combustible. El más afectado ha sido el gasóleo, del que no se tiene ninguna reserva en 1.500 estaciones de servicio de todo el país. Este miércoles es la tercera jornada consecutiva de huelga y la primera bajo la alerta energética, decretada por el gobierno luso para intentar paliar los efectos de este paro que ya complicó ayer la actividad en los aeropuertos de Lisboa y Faro y el tráfico de las carreteras.

La huelga se inició el Lunes Santo y se prolongará por tiempo indefinido. Está convocada por el Sindicato Nacional de Transportistas de Mercancías Peligrosas, que exige que se cree una categoría profesional específica para estos trabajadores.

Los mínimos establecidos fueron un abastecimiento normal para hospitales, bases aéreas, bomberos, puertos y aeropuertos, en tanto que se satisfaría hasta un 40 % la demanda de gasolineras, aunque solo en el área metropolitana de Lisboa y Oporto.

En COPE Extremadura hemos hablado con Fernando Mena, presidente de la Asociación de Estaciones de Servicio de Extremadura, que aconseja no viajar al país luso mientras se mantenga la huelga. En estos momentos hay extremeños que quieren regresar y no pueden hacerlo porque ya no tienen reservas en los depósitos de sus vehículos. Incluso están llamando a familiares y amigos para que les lleven gasolina o gasoil.

Ten esto en cuenta si tienes previsto estos días de Semana Santa viajar hasta el país luso.