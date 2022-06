El PP vuelve a denunciar que, por tercer año consecutivo, no se abrirá la piscina municipal de verano

El Partido Popular ha vuelto a denunciar que por tercer año consecutivo no se abrirá la piscina de verano del polideportivo municipal. Esta instalación, que ha de reformarse para adaptarse a la normativa vigente, tiene que ser objeto de una obra cuyo presupuesto supera los 800 mil euros, y que está cofinanciada por la Diputación y el ayuntamiento. La actuación llegó a adjudicarse, pero la empresa propuso un modificado de proyecto que fue rechazado por los técnicos municipales.

“Llevamos tiempo avisando de lo que podía pasar. No asustamos a la gente. Teníamos razón. Es muy triste que todo vaya con retraso”, ha afirmado el concejal del PP Carlos González Jariego, quien se ha referido a la plaza de Extremadura, “que todavía se está retocando”; la biblioteca, “que lleva cerrada muchos meses”; la plaza del mercado, “que, después de tres años adjudicada, no se ha empezado, y no hay empresa…”.

González Jariego añade que “no se da ninguna explicación desde el equipo de gobierno; se les debería caer la cara de vergüenza”.