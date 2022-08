Victorino Martín: "La escuela taurina de Badajoz es una fábrica de sacar figuras"

Almendralejo vive ya sus Fiestas de la Piedad que tienen, como una de las citas más importantes, la corrida del lunes 15, a las 20.30 horas, con toros de Victorino Martín para los diestros Joselito Adame, José Garrido y Manuel Perera.

En COPE Extremadura, hemos hablado con el ganadero Victorino Martín, que es el presidente de la Fundación del Toro de Lidia.

Victorino ha destacado el cartel confeccionado por la empresa Tauroemoción, con la gran figura del toreo mexicano, Joselito Adame; “el torero extremeño que está más capacitado para llegar a la cumbre, Garrido”; y Manuel Perera, “con ganas de comerse el mundo”.

Hace 20 años que los toros de Victorino Martín no pisan el ruedo del Coso de la Piedad: “Estamos encantados. Almendralejo está en el centro de una región muy taurina”.

El ganadero no ha dejado pasar la oportunidad de hablar del momento actual de los toros en España: “Hay mucha gente que está interesada desde el desconocimiento en atacarnos. La mejor forma de defender a los toros es, primero, no tener vergüenza de ser taurino y luego llenar las plazas, y así no se nos cuestiona. Hay una ignorancia sibilina. A pesar de todo, seguimos siendo un espectáculo de masas”.

Victorino ha valorado la labor que realiza la escuela taurina de Badajoz, que dirige el almendralejense Luis Reina. “Los resultados son envidiables. Es una fábrica de sacar figuras del toreo; y Extremadura es una de las tierras que más peso tiene, con ganaderías importantes”.