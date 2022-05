Tafur presenta una oferta formal por la unidad productiva y registra 'CD Extremadura 1924'

El empresario Daniel Tafur ha hecho una oferta formal por la unidad productiva del Extremadura y ha registrado el nombre de 'CD Extremadura 1924'.

Entrados en el mes de mayo, va tomando cuerpo el proyecto de Tafur que, de no torcerse la operación, va a apostar claramente por Almendralejo y el fútbol en la capital de Tierra de Barros.

En COPE, les venimos contando los acontecimientos en torno a la llegada de este gestor de fondos de inversión, de padre extremeño, que estuvo a punto de comprar el CD Badajoz.

Ya en su momento, cuando Franganillo buscaba un inversor para salvar al Extremadura UD de la liquidación, Tafur se interesó por la situación de la entidad, pero la clasificación del equipo y las pésimas expectativas que había hicieron que desistiera.

Ahora, Tafur va en serio. Están abiertas, a día de hoy, varias posibilidades. De momento, no ha trascendido el montante de la oferta realizada al administrador concursal para comprar la unidad productiva. No hay que olvidar que la Federación Española de Fútbol se opone. De hecho, llegó a modificar su reglamento general, pero esos cambios aún no han sido aprobados por el CSD. Además, en el articulado no se hace mención explícita a la unidad productiva, como tal.

Otra opción que ha podido conocer COPE, y que no se descarta, es que Tafur negocie con la propia federación por los derechos federativos del Extremadura UD.

También se baraja la creación de un nuevo club, empezando desde abajo, o alguna más que no ha trascendido.

La temporada se va acabando y el tiempo apremia para cimentar lo que está por venir, aunque Tafur ya tendría una estructura prácticamente diseñada.

El empresario ya se ha reunido en Almendralejo con el alcalde, empresarios, el CP Almendralejo, la Federación de Peñas e instituciones con mucho peso en la ciudad.