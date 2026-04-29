La solidaridad y el toreo se unen en Villafranca de los Barros

La Peña Cultural Taurina El Albero de Villafranca de los Barros celebra este próximo 1 de mayo un festival taurino benéfico en la plaza de toros de la localidad. La recaudación se destinará íntegramente a La Providencia-Hogar de Nazaret de Ribera del Fresno, que conmemora su 85 aniversario. Se trata de una iniciativa que, según el presidente de la peña, Manuel Piñero, busca combinar el fomento de la cultura taurina con la solidaridad.

Con 33 años de historia, la peña ha organizado cerca de catorce festivales para distintas entidades, pero Piñero reconoce que tenían "una deuda pendiente" con La Providencia. El objetivo, explica, va más allá de lo económico: "Nuestra peña está comprometida con nuestro entorno social", afirma, y por ello quieren "echarles una mano, pero no solo por una cuestión económica, sino para visualizar el trabajo callado que se hace en esa institución".

Nuestra peña está comprometida con nuestro entorno social" Manuel Piñero Presidente de la Peña El Albero

Un cartel variado para una causa solidaria

El festejo, que comenzará a las 18:30 horas, presenta un cartel muy variado. Incluye al rejoneador mexicano Alejandro Amaya, los matadores de toros Julio Benítez "El Cordobés", Tomás Angulo y Javier Moreno "Lagartijo", y los novilleros de la comarca Pedro Herrera, de Usagre, y Hugo Sánchez, de Almendralejo.

Las entradas se pueden adquirir en Villafranca en la Cafetería Europa y Las Tablas del Pilar, y en Ribera del Fresno en la Farmacia López Mantrana y New Magic. También se pueden conseguir a través de los directivos de la peña y en la taquilla de la plaza el día del evento.

La defensa de una fiesta en auge entre los jóvenes

Manuel Piñero también ha reflexionado sobre el estado actual de la tauromaquia. Aunque reconoce que existen "muchos enemigos", destaca que se está produciendo "un revulsivo también por parte, sobre todo, de la gente más joven, que está uniéndose a esta fiesta". En este sentido, las peñas taurinas juegan un papel clave para "defender la fiesta y los valores culturales que ello supone".

Hay un revulsivo por parte de la gente más joven que está uniéndose a esta fiesta" Manuel Piñero Presidente de la Peña El Albero

Ayto. Villafranca Plaza de toros de Villafranca de los Barros

El presidente de la peña subraya además la importancia económica del sector en la región. "La tauromaquia es una industria en Extremadura", asegura, explicando que la cría del toro bravo es fundamental para el mantenimiento de la dehesa y que cada festejo tiene un impacto positivo en la economía local.

Finalmente, Piñero ha destacado la figura de Morante de la Puebla, a quien considera un "fenómeno que trasciende del mundo del toreo" y que ha logrado atraer a la gente joven sin necesidad de redes sociales o campañas de marketing. Para Piñero, es "una figura del toreo indiscutible" que "pasará a la historia del toreo como uno de los grandes".