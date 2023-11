Un sindicato policial denuncia la "mala organización" y "nefasta gestión" del Hernán Cortés-Betis

La Confederación Española de Policía (CEP) ha denunciado "la mala organización" y "nefasta gestión" del partido de Copa del Rey que enfrentó este miércoles al Hernán Cortés y Betis en Almendralejo y que provocó "un ciudadano herido y diversos daños materiales" en la ciudad.



En un comunicado, el sindicato de Policía Nacional ha lamentado que el dispositivo de seguridad se realizara con "un solo subgrupo operativo de la Unidad de Prevención y Reacción de Extremadura, formado por 12 funcionarios", cuando hubo más de 3.000 aficionados visitantes procedentes de Sevilla, "en su mayoría ultras violentos".



Además, la CEP no entiende la decisión de rechazar que la Unidad de Intervención Policial (UIP), proveniente de Sevilla, se hiciera cargo de este dispositivo, que tomó un "gestor policial", según ha explicado el alcalde de la localidad, José María Ramírez, tras el partido.



El encuentro deportivo celebrado este miércoles en el estadio Francisco de la Hera de la capital de Tierra de Barros acabó con "incidentes y destrozos provocados en las inmediaciones del campo de fútbol y un herido".



Por ello, la organización sindical se pregunta "por qué no se realizó una Junta de Seguridad Local previa al partido, para organizar el dispositivo policial, en un estadio donde no existe coordinador de seguridad de fútbol".



La CEP ha exigido que "se depuren responsabilidades" porque, a su juicio, hubo "una mala planificación" de dicho evento por parte de Delegación de Gobierno y de los gestores policiales, y "se jugó con la seguridad de los aficionados allí presentes y de los policías".